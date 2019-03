El PNV pasa al ataque tras la crisis de Osakidetza: "El cazador hoy es la presa de mañana"

La oposición y el Gobierno -sobre todo el PNV- han actuado este jueves en el Parlamento Vasco como si no estuviera decidido de antemano que no iba a prosperar la iniciativa de crear una comisión de investigación en torno a la crisis por las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Era una decisión expresa del PP, que ve suficiente con las dimisiones del consejero Jon Darpón, de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y del responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. Y la pinza de la oposición que tanto ha denunciado el PNV -tienen un escaño más que el Ejecutivo- no ha ejercido como tal. Sin embargo, en puertas de una doble cita electoral, los unos y los otros han aprovechado el altavoz para realizar una suerte de catarsis y echarse en cara toda la tensión acumulada desde que en junio se conociera este caso.

La intervención más contundente ha sido, sin ningún género de dudas, la de la representante peneuvista Josune Gorospe, que podría abandonar próximamente el Parlamento autonómico ya que va en las listas del PNV en las próximas elecciones generales. Gorospe, reconocida en la Cámara por su gran capacidad oratoria, sobre todo en euskara, ha dejado su sello con dos alocuciones plagadas de referencias bibliográficas muy duras contra la oposición y contra los medios de comunicación. Sin que los demás portavoces le echaran en cara otros casos de irregularidades y de corrupción que se investigan en el entorno del PNV, quien sólo de manera circunstancial es portavoz en materia de Salud ha aludido a una "operación PNV" y cerrado sus dos alocuciones con mensaje: "El cazador de hoy es la presa de mañana" y "El periodismo está lleno de cínicos". Y ha añadido también: "Cree el ladrón que todos son de su condición".

Gorospe, que ha utilizado la palabra "cinismo" en no menos de media docena de ocasiones, ha glosado también "la talla de un consejero como Darpón". Según la portavoz del PNV, en esa "operación PNV" de la oposición se ha buscado "desprestigiar a quien tiene solvencia y prestigio" larvado por "décadas de gestión" rigurosa. La contundencia de la 'número dos' del grupo parlamentario 'jeltzale' ha tenido el visto bueno por el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, que le ha hecho un pequeño gesto de aprobación con la cabeza desde su escaño.

También el PSE-EE, por boca de Natalia Rojo, ha denunciado las formas de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, aunque ha dejado el trabajo de zapa para el PNV: "La señora Gorospe ya le dará todos los argumentos". Se cumplen ahora diez años desde que los socialistas, principalmente el consejero Rafael Bengoa y la parlamentaria Blanca Roncal, impulsaron una comisión de investigación en la Sanidad vasca en torno al denominado 'caso Margüello' y con una PNV en frente que empleó contra ellos argumentos similares que los esgrimidos en 2019.

"No se trata de cortar cabezas, de buscar culpables, ni de amenazas ni de chantajes. Se trata de aclarar lo sucedido, de investigar, de ir a la raíz", ha enfatizado Rebeka Ubera, de EH Bildu, que ha buscado sin éxito sacar adelante a última hora la comisión de investigación, que sólo ha contado con el respaldo de Elkarrekin Podemos, que entiende que lo ocurrido en la OPE refleja un sistema "corrupto y mafioso". "Mi objetivo es la operación bikini", ha ironizado Ubera tras escuchar a Gorospe, a quien le ha prometido que "el rosario" de iniciativas en torno a las oposiciones de Osakidetza, haya o no comisión de investigación, "va a continuar".

Curiosamente, aunque ha sido el PP quien ha votado con el Gobierno contra la comisión de investigación -en este caso impidiéndola con una abstención- también ha sido quien más ha elevado el tono contra el PNV. "Lamentable su intervención, su victimismo", le ha afeado a Gorospe Laura Garrido. Garrido ha emplazado a la sustituta de Darpón, Nekane Murga, que impulse un "cambio en la gestión de toda la política de personal y de recursos humanos".

Murga tomó posesión este miércoles en Ajuria Enea y lo hizo sin referencias a la crisis abiertas por la OPE. En la última semana, ni Darpón, ni Urkullu ni ella misma han respondido a preguntas de los periodistas sobre el asunto. La nueva titular de Salud -con la que el Gobierno pasa a ser el más femenino de la historia- se ha estrenado con este debate en el Parlamento. Acompañada de sus compañeras Cristina Uriarte y Estefanía Beltrán de Heredia, ha llegado con diez minutos de retraso al hemiciclo.