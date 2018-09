El PSE lamenta que se hable "más de patrias que de ciudadanos" y advierte a PNV y EH Bildu de que "sin pacto no hay nación"

El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, ha criticado que en la propuesta de nueva Estatuto se hable "más de patrias que de ciudadanos" y ha advertido a PNV y EH Bildu de que "sin pacto no hay nación".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Pastor se ha referido a los acuerdos alcanzados por PNV y EH Bildu en lo referido a las bases del nuevo estatus que, tal y como está planteado, "no tiene recorrido legal".

Tras indicar que no se habla de un ley cualquiera sino de "un marco de convivencia" que tiene que servir durante generaciones a los vascos, ha sostenido que los marcos de convivencia para que sean "efectivos y realistas necesitan ser lo más amplios posibles".

"No quito legitimidad al acuerdo entre PNV y EH Bildu pero no hablamos de aprobar una ley cualquiera sino la que va a fijar nuestro futuro como comunidad de ciudadanos durante años", ha añadido.

A su juicio, para que sea posible el marco de convivencia hay que tratar de que "todos compartamos lo que se dice", pero lo que se ha pactado entre PNV y EH Bildu satisface "al electorado nacionalista pero o no gusta, o se rechaza o genera indiferencia entre quienes no nos sentimos soberanistas". "Así no se generan marcos de convivencia sino división", ha incidido.

Pastor ha sostenido que las coincidencias entre partidos se han producido en lo referido a los derechos sociales y ciudadanos y, por ello, es en esas materias "donde debiéramos haber comenzado" a negociar, pero "no se ha querido hacer así".

"Se ha avanzado en un documento que no lleva a ningún sitio porque para que un marco de convivencia valga para algo debe ser realista y viable legalmente. Lo demás es jugar a ensoñaciones", ha expresado, para añadir que "tenemos cerca el espejo catalán y no quiero para Euskadi una situación como la que vive Cataluña".

En esta línea, ha lamentado que se hable "más de patrias que de ciudadanos y más de derechos nacionales que sociales" y ha incidido en que "si no hay pacto no hay nación". "Por mucha mayoría que se tenga si una parte no se siente concernida con lo aprobado o excluida no será posible construir esa ágora de convivencia", ha expresado.

Modelo confederal

Por otro lado, Pastor ha defendido que en el seno de la Unión Europea no hay un solo país que mantenga un modelo confederal, "no existe", y ha sostenido que "ni siquiera Suiza" lo es ya que se trata de un modelo "federal", de tal forma que los nacionalistas buscan "referencias sin encaje con la realidad".

De este modo, ha abogado por llevar a cabo "una reforma previa" de la Constitución que "dé lugar a una España de carácter federal" ya que, "tal y como esta planteada" la reforma del Estatuto, "eso no tiene recorrido legal".