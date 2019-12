La consejera de Salud asegura que "colaborará" con la Fiscalía por la denuncia de 200.000 euros en irregularidades en un hospital de Vitoria

La consejera de Salud, Nekane Murga, no se ha apartado en ningún momento del guion que traía por escrito. Incluso tenía preparada de antemano la réplica y no ha esperado a las preguntas. Así las cosas, el resultado de su comparecencia en la sesión de control al Gobierno de este viernes en el Parlamento Vasco en torno a las irregularidades denunciadas por LAB a la Fiscalía en relación con el suministro de materiales en la cocina del hospital de Santiago en Vitoria es que las mismas preguntas del inicio siguen en el aire.

El sindicato LAB denunció el pasado mes de noviembre un presunto fraude en el contrato de suministros para la cocina del hospital de Santiago, fusionado con el de Txagorritxu para conformar un único Hospital Universitario de Álava. Las irregularidades consistirían en el abono de cantidades de entre 3.000 y 5.500 euros mensuales por productos como papel o detergente, entre muchos otros, que no son entregados realmente por las empresas adjudicatarias y que hay que volver a adquirir a través del almacén general. Las irregularidades, siempre según LAB, se vienen sucediendo al menos desde enero de 2016, prácticamente cuatro años completos, y la cifra global del fraude superaría los 200.000 euros (IVA incluido) aunque no están todavía recogidos los registros de todo 2019.

El contrato bajo sospecha es el de distribución de alimentos, fungibles y productos de limpieza y abarca a los dos centros del Hospital Universitario de Álava, el de Txagorritxu y el de Santiago. En este último, hay constancia de que recurrentemente se solicita al almacén material ya contratado pero que nunca se ha llegado a entregar, lo que constituye para LAB una clara “duplicidad de gasto”. Hay datos de que esto ocurre “todos los meses”, es decir, que ha habido pedidos recurrentes y regulares de este tipo. La irregularidad es más “evidente” porque los suministros llegan con normalidad a Txagorritxu, mientras que en Santiago nadie ve los consumibles. Un ejemplo: Txagorritxu -que es más grande que Santiago- se abasteció con 577.000 servilletas mientas en Santiago el pedido fue de 461.000 y se quedó aparentemente corto y hubo que reclamar otras 400.000.

"¿El dinero adónde ha ido?", ha preguntado en el Parlamento a Murga la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera, que también ha planteado a la titular de Salud si forzará la salida del responsable económico-financiero de la OSI Araba, la comarca sanitaria en la que están integrados los centros hospitalarios de Vitoria. "Hay que definir responsabilidades. Es dinero público, dinero de todos, señora Murga", ha insistido Ubera.

Murga se ha ceñido al discurso que traía escrito. Ha iniciado su explicación con un "breve repaso" de algunos datos sobre los menús y dietas que se sirven en los hospitales vitorianos, un asunto que no es objeto de la denuncia. Ha dicho también que el contrato de suministros ahora bajo la lupa de la Fiscalía tiene "peculiaridades" y "particularidades" y que hay un "equipo" en Osakidetza "verificando" los datos aportados por LAB, a los que no ve "contraste", para "colaborar" con la investigación en caso de que lo demande el ministerio público. Asimismo, ha criticado que LAB no se reuniera previamente con la OSI Araba y que el Departamento de Salud conociera la denuncia "por la prensa".

Tras esta primera intervención, Ubera ha mostrado su enojo: "No me tome el pelo. No hablamos de alimentos, de dietas o de que los pacientes jóvenes comen más que los mayores". Además, en línea con lo expresado por LAB, ha indicado que sí hubo reuniones previas a la denuncia pública. Ubera ha reiterado las preguntas pero, en la réplica, no ha logrado sacar a Murga del guion. De hecho, ha buscado confirmar sin éxito que los suministros duplicados se han paralizado en Santiago tras la denuncia, lo que para la parlamentaria supondría un reconocimiento implícito del fraude.

"Somos conscientes de que nos toca gestionar dinero público. Puede haber diferentes formas de gestionar, pero siempre en el marco de la legalidad", ha leído Murga. Además, ha enumerado algunos ajustes en el funcionamiento de la OSI Araba pero dando a entender que es algo rutinario dentro del proceso de reordenación de los hospitales de Vitoria iniciado hace un lustro. Ha apuntado, por ejemplo, a la posibilidad de que haya un solo jefe de cocina para Santiago y Txagorritxu o que el contrato de suministros separe alimentación y consumibles, pero en ningún momento lo ha vinculado con el caso. Incluso ha expuesto que barajan "estandarizar las dietas" y "adecuarlas a cada tipo de paciente". Todo ello se plasmará en un "informe detallado de la gestión de la hostelería de la OSI Araba"