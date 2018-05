Tapia dice que "quizá" podrían estar de acuerdo con la moción si atiende aspectos territoriales y a la autodeterminación

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha afirmado que, desde el punto vista económico, resulta "evidente" que la moción de censura registrada por el PSOE genera "inestabilidad e incertidumbre", y ha indicado que, en todo caso, una moción debe ser "constructiva". En ese sentido, ha apuntado que "quizá" podrían estar de acuerdo si atiende "a una serie de aspectos muy importantes como son los territoriales, los del derecho de autodeterminación".

En sendas entrevista a Onda Vasca y Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Tapia ha apuntado que, para que el tejido económico y el país "avance, siempre es buena la estabilidad económica y financiera".

"Que se produzca un inestabilidad política, una sensación de qué va a ocurrir, de incertidumbre genera un cierto problema y haberse aprobado los Presupuestos y, a los dos días, presentarse un moción de censura, genera una cierta incertidumbre y eso para el mundo económico suele ser motivo de preocupación en el momento de adoptar una decisión de hacer nuevas inversiones, de generar nuevos puestos de trabajo. Eso no lo podemos obviar", ha añadido.

La consejera no ha querido entrar en si es "inoportuna" esta moción y ha señalado que cada partido "sabrá en qué circunstancias lo hace", pero ha insistido en que, si se atiende únicamente al punto de vista económico, desde luego, genera incertidumbre".

Arantxa Tapia ha coincidido con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en que "quizá ha sido un poquito precipitada". "No es que no me guste la moción de censura. Yo creo que una moción de censura tiene que tener una parte constructiva, y espero que el señor Sánchez la haya previsto", ha indicado la consejera.

ASPECTOS TERRITORIALES

Tapia ha señalado que hay que ver "con qué programa" se presenta esa moción de censura y "cuál es ese proyecto constructivo que quiere poner sobre la mesa". "Quizá, además, podamos estar de acuerdo si atiende a una serie de aspectos muy importantes como son los territoriales, los del derecho de autodeterminación, una serie de aspectos muy relevantes en los que tenemos que ver. La moción de censura tiene que ser constructiva, si es constructiva y ese proyecto existe y se define en condiciones, tendremos que verlo", ha apuntado.

Por lo tanto, la consejera vasca ha asegurado que no se pronuncia "ni a favor ni en contra" y simplemente "quieren ver qué es lo que hay en esa moción".

Preguntada si elegiría a Mariano Rajoy o a Pedro Sánchez, ha manifestado que espera "no tener que elegir" porque, en estos momentos, de cara al debate territorial, "ambos defienden una situación parecida", a menos que en esa moción "se plantee un proyecto diferente", pero, "a día de hoy, no lo vemos". "Vamos a darle tiempo", ha señalado.

PGE

Por otra parte, en relación a los Presupuestos Generales del Estado que fueron aprobados en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo del PNV, Tapia que ha recordado que el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo que era una decisión "difícil de tomar". Asimismo, ha señalado que la formación jeltzale puso sobre la mesa "la agenda vasca" y ha indicado que lo conseguido es "relevante" desde el punto de vista de infraestructuras y social.

Además, ha destacado que también se han introducido una serie de inversiones tecnológicas que serán "relevantes" y, por otra parte, se ha introducido una partida para reducir la tarifa eléctrica que era un acuerdo del pasado año y que "estaba sin cumplir todavía", de manera que la rebaja se aplicará con efectos retroactivos al 1 de enero.

Tras indicar que las partidas introducidas en las Cuentas son "aceptables e importantes para Euskadi", ha señalado que, por ejemplo, en el ámbito de las infraestructuras es importante que "haya una partida plurianual que se pueda modificar y adaptar al ritmo de la inversión".

La consejera ha manifestado, por otra parte, ante la adjudicación del nudo de Bergara para el proyecto de la Y vasca, que permitirá "recuperar el tiempo perdido". A su juicio, se está dando "un impulso definitivo a esta obra". También ha destacado otras partidas de los Presupuestos relativas a la zona de playas de vías de Irun o la del intercambiador en Riberas de Loyola, entre otras.

Preguntada por si contempla la posibilidad de que esos Presupuestos no se acaben aprobando por la moción de censura, Tapia espera que se dé el "tiempo suficiente" para que se aprueben las Cuentas y, "a partir de ahí se produzca, el debate de la moción de censura". "Y, si no, estaríamos donde estábamos hace unos meses", ha añadido.