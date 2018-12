Urkullu prevé un consejo extraordinario a primera hora del jueves para retirar los presupuestos

Los consejeros del Gobierno vasco están ya "advertidos" por el lehendakari, Iñigo Urkullu, de que deberán reunirse en Vitoria a primera hora de este jueves, previsiblemente a las ocho de la mañana, para celebrar un consejo extraordinario y acordar la retirada del proyecto de presupuestos de 2019, según han confirmado a este periódico fuentes oficiales. Aunque formalmente el plazo para negociar las cuentas con EH Bildu expira esta medianoche, las negociaciones se hallan prácticamente rotas y a las 18.30 horas no hay prevista ninguna reunión para acercar posturas en torno al principal punto de fricción, la mejora de los complementos de pensiones -y la reforma del sistema- abonados con cargo a la renta de garantía de ingresos (RGI).

Los acontecimientos se han sucedido este mediodía. EH Bildu ha asegurado en rueda de prensa en el Parlamento que ve "absolutamente insuficiente" la última oferta del Ejecutivo en torno a la subida de la pensión cubierta a través de la RGI y ha garantizado que no contribuirán a ninguna propuesta que mantenga "recortes". La coalición demanda un mínimo garantizado de 858 euros y el Gobierno plantea 823 en dos años.

El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, por su parte, ha replicado que los representantes abertzales "o no han leído bien la propuesta o no la han leído". Ambas partes han apelado a la responsabilidad política para no dar por enterrada la negociación hasta el último minuto, pero con la constancia de que las posiciones están muy alejadas.

En total, las delegaciones del Gobierno de PNV y PSE-EE y de EH Bildu se han reunido en siete ocasiones. En esta fase se han acercado posturas respecto a las posiciones iniciales (EH Bildu hablaba de 1.080 euros y el Ejecutivo no preveía tocar los complementos de pensiones), pero sin llegar a un entendimiento. La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, pidió apurar hasta el 21 de diciembre la negociación, justamente hasta el día en que la Cámara tiene programada la votación definitiva. Azpiazu, en cambio, fijó el límite para esta medianoche para resolver la situación antes de la votación de este jueves en torno a las enmiendas parciales, donde habitualmente se plasman los acuerdos políticos.

Si se confirma la retirada de los presupuestos, Euskadi se verá abocada a la prórroga presupuestaria. Con mayor recaudación que el ejercicio anterior, distintas voces han asegurado que no sería un "drama". La situación política es más estable que en 2013, el primer año de la primera legislatura Urkullu como lehendakari. En aquella ocasión, sin apoyos y desde Bruselas, la retirada motivó la apertura de conversaciones para lograr un pacto de estabilidad con los socialistas que en 2016 se convirtió en coalición.