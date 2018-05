Urkullu defiende el acuerdo con el PP frente al "no Gobierno" a pesar de la "gravísima Gürtel"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha empleado a fondo en la sesión de control al Gobierno que ha celebrado este viernes el Parlamento vasco ante las duras críticas de la oposición de izquierdas al reciente acuerdo presupuestario en las Cortes Generales entre el PNV y el PP, salpimentadas con referencias a la sentencia por la cual se constata la gravedad de la corrupción en la formación 'popular' conocida el jueves. El lehendakari ha remarcado que "está claro que el presupuesto es positivo para Euskadi y para los vascos", como también para todos los pensionistas españoles.

"¿Había otra alternativa? La única era el no presupuesto y el no Gobierno. La alternativa era probablemente elecciones", ha enfatizado el presidente vasco, aunque ha querido matizar que la confianza del PNV "no es un cheque en blanco al PP". Sobre Catalunya y el incumplimiento de no negociar con el 155 en vigor, se ha mostrado convencido de que la suspensión de la autonomía catalana será más rápida tras este acuerdo.

Se da la circunstancia de que Urkullu traía preparada una referencia a la sentencia dele 'caso Gürtel' que señala al PP. Así lo ha explicado a los periodistas cuando, antes de la sesión plenaria, le han pedido un comentario de la resolución judicial y el lehendakari les ha emplazado a sus intervenciones en la tribuna parlamentaria. Sin embargo, el lehendakari ha optado por orillar esas alusiones a la corrupción desde la tribuna. El PP vasco tampoco está haciendo caballo de batalla del juicio por el 'caso De Miguel', el de más relevancia que afecta a excargos del PNV.

Los portavoces de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, Maddalen Iriarte y Lander Martínez, sí han coincidido en destacar que el PNV no sólo ha aprobado una política económica, sino que ha dado continuidad al "partido más corrupto de Europa". No ha tocado la Gürtel, pero el lehendakari no ha reprimido un comentario sobre la polémica del chalet comprado por Pablo Iglesias e Irene Montero en su réplica al representante morado, que ha cuestionado la eficacia del pacto para mejorar las pensiones incluido como medida estrella del acuerdo presupuestario con el PP. "¿Qué hacen ustedes? Mientras el PNV consigue avances no quiero ni recordarle la gran cuestión sobre la que Unidos Podemos está debatiendo y votando. La elección de prioridades es lo que define a cada partido", le ha manifestado a Martínez.

El lehendakari, en cambio, sí se ha detenido a comentar la "gravísima" situación política que vive España a su salida del Parlamento. Ante los medios de comunicación, ha pedido a Rajoy que ofrezca explicaciones "de manera pareja" al alcance de la sentencia de la Audiencia Nacional porque hasta ahora no han sido "suficientes". Preguntado expresamente si se ve cómodo pactando con el PP en estas circunstancias, Urkullu ha querido primero diferenciar el ámbito del "acuerdo entre partidos" frente a la "relación institucional" y, segundo, subrayar que "hay muchos partidos que votan con otros partidos con causas de investigación", sin especificar en ningún momento a cuáles se refería.

Quien también ha aludido a la crisis abierta por la sentencia de Gürtel ha sido la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, el otro partido del Gobierno vasco y que se ha posicionado con claridad contra los presupuestos de Mariano Rajoy. Mendia, ante los periodistas, ha indicado que "la situación es terrible e intolerable" y ha adelantado que estará detrás de Pedro Sánchez en el caso de que la Ejecutiva dé el paso de activar una moción de censura.

El exministro y exalcalde de Vitoria Alfonso Alonso, ahora líder del PP vasco, ha sido contundente al referirse a la Gürtel. "Se ha hecho justicia. Aquellos que han tenido un comportamiento indebido y han delinquido lo pagan. Aquí el que la hace la paga. Es satisfactorio que la justicia actúe", ha declarado. Pero sobre la moción de censura ha echado balones fuera: "Pregunten al partido socialista".