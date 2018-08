Vitoria sanciona a FCC-GMSM por falsear documentación para cobrar por servicios de limpieza no prestados

El Ayuntamiento de Vitoria ha comunicado en plenas fiestas de la ciudad que ha abierto un expediente a las empresas contratistas del servicio de limpieza, FCC y GMSM (Viuda de Sainz), por haber falseado documentación para justificar el cobro de servicios no prestados. El Gobierno local de PNV y PSE-EE considera "muy grave" la infracción y propone no sólo no abonar esos trabajos facturados pero no ejecutados sino sancionar a la UTE con 60.000 euros.

Las irregularidades se cometieron en la semana de Pascua, del 31 de marzo al 10 de abril. Los servicios de inspección detectaron que "en un buen número de los partes de trabajo remitidos al Ayuntamiento no se reflejó la prestación realmente efectuada". Concretamente, el cruce de datos mostró que FCC y GMSM situaban a operarios barriendo las calles sin que conste que hubiesen fichado esos días, que se aludía a zonas limpiadas en las que no pasaron las máquinas y también que había una "repetición sistemática" de unos mismos vehículos en varios servicios simultáneos.

El concejal de Medio Ambiente, Iñaki Prusilla, ha explicado que el Ayuntamiento solicitó explicaciones a la empresa adjudicataria del mayor contrato de la ciudad (más de 22,8 millones anuales) pero aparentemente "en ningún momento ha entrado ninguna explicación por escrito". Por lo tanto, la ciudad da por constatadas las "deficiencias en la documentación presentada" y adelanta tanto el descuento de los servicios facturados y no ejecutados, estimados en una cantidad que puede oscilar entre los 35.000 y los 40.000, como la propuesta de sanción de 60.000 euros.

Las acusaciones contra FCC de cobrar por servicios no prestados no son exclusivas de Vitoria. En Badalona, por ejemplo, se detectaron pagos de hasta 12 millones no justificados entre 2010 y 2015. Lo llamativo es que Prusilla ha deslizado que tampoco es algo nuevo en Vitoria. “Desde el primer día de la legislatura hemos realizado un esfuerzo muy importante para realizar un estricto seguimiento de la contrata de limpieza. Contamos con muchas herramientas de control, somos firmes, y los servicios técnicos municipales del Departamento están realizando una gran labor. Se trata del octavo expediente abierto en esta legislatura. Además, me gustaría recordar que únicamente se pagan los servicios prestados, a diferencia del anterior contrato, y que descontamos los no realizados cada mes”, ha manifestado el edil.

Esa alusión al "anterior contrato", también en manos de FCC, ya fue realizada por su predecesora en el cargo, Leticia Comerón (PP), y su equipo al presentar las novedades para el nuevo concurso: "Se va a pagar en función de los servicios que se

presten, cosa que en el pliego anterior no se incluía. En el pliego anterior había un canon mensual fijo y no había posibilidad de descontar nada. En este pliego, la labor de seguimiento es más importante. Hay que verificar que los servicios que se han pedido y se han ofertado se cumplen. Hay la posibilidad de descontar si no se hacen”. Se da la circunstancia de que FCC y GMSM limpian Vitoria por mucho menos dinero en esta contrata (22,8 millones frente a 25,6) con la promesa de prestar más servicios. La misma UTE es contratista de la limpieza de Bilbao o San Sebastián, entre otras localidades vascas.

La contrata de limpieza de Vitoria lleva años envuelta en la polémica, lo que ha incluido indicios de corrupción e incluso una reciente investigación judicial por un posible sobrecoste en la adquisición de dos camiones de basura pendiente de resolverse. Asimismo, el Ayuntamiento y el tándem FCC-GMSM han discutido sobre quién debía asumir el coste del absentismo de la plantilla del servicio. Finalmente, el acuerdo fue posibilitar la rescisión por parte de las empresas si el árbitro externo (la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno vasco) determinaba que tenían que asumirlo sin ver incrementado el canon, como así ocurrió. La UTE ya ha anunciado su intención de abandonar el contrato, lo que no impide que en un próxima concurso pueda volver a ganar incluyendo en el precio ofrecido al Ayuntamiento el dinero que ahora no quiere afrontar. Parte de la oposición incide en la necesidad de "remunicipalizar" el servicio. De manera paralela, sigue pendiendo la amenaza de huelga a partir del 9 de septiembre, aunque anuncios anteriores se han reconducido.