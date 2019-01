Como detectar transgénicos en el menú

Bilbao acogerá durante los días 18, 19 y 20 de enero la primera edición del 'BBK Open Science, Biohacking & Open Labs Fest', que permitirá "experimentar y aprender" con actividades como detectar transgénicos en nuestro menú, analizar el material genético de las células de la mejilla para evaluar su estado de salud o fabricar, modificar y utilizar una bioimpresora.

Según han explicado sus responsables durante su presentación en la capital vizcaína, las jornadas se desarrollarán en Bilborock bajo el lema '¡Haz ciencia!/Egizu Zientzia!', organizadas por la asociación sin ánimo de lucro BIOOK, con la colaboración de BBK y el área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Bilbao.

En ellas, han detallado, "los asistentes, sea cual sea su edad, podrán experimentar y aprender de primera mano diversas áreas de la Biología a través de divertidos talleres y experimentos en vivo, para conocer más a fondo el movimiento internacional 'Do It Yourself Biology' (DIYbio) y la ciencia ciudadana".

Esta corriente global busca facilitar la práctica de la Biología y la Ciencia en relación a otras disciplinas a toda la ciudadanía, utilizando las herramientas y la metodología de los investigadores profesionales.

En esta línea, el público asistente será "el protagonista absoluto" durante las tres jornadas, en las que tendrá acceso a talleres y actividades con las que "podrá despertar, en un entorno lúdico, al científico que lleva dentro".

Los asistentes también podrán conocer las iniciativas y proyectos de algunos de los principales representantes nacionales e internacionales del movimiento DIYbio, como la ingeniera Nieves Cubo, especializada en bioimpresión, o la científica profesional y biohacker Rachel Aronoff, que preside Hackuarium, el Laboratorio Comunitario de Lausana, además del investigador y promotor de ciencia abierta Guy Aidelberg, que lidera el proyecto 'GMOdetective', que facilita que la ciudadanía pueda identificar transgénicos.

Este festival es el evento central de la programación 'BBK Open Science 2019' que tendrá continuidad con actuaciones, talleres y otros eventos, como unas próximas jornadas en Bioarte.

Según han explicado sus responsables, uno de los objetivos que ha llevado a BIOOK a organizar este festival, que "aspira a desmitificar y democratizar la ciencia", es sentar las bases para abrir "el primer 'Open lab', laboratorio abierto a la ciudadanía, en Bizkaia", una experiencia que ya existe en Zaragoza y Barcelona y donde "personas con o sin perfil científico practican y desarrollan proyectos de ciencia".

"La indagación científica debería ser un derecho. Contamos con infinidad de espacios donde practicar deporte, bellas artes, música, hasta robótica y electrónica, pero si quieres hacer ciencia real tienes que esperar a terminar una carrera científica y lograr una beca de investigación", ha apuntado el director del festival y de la asociación BIOOK, Ricardo Mutuberria.

De este modo, 'BBK Open Science' permitirá "practicar la ciencia en comunidad y, al margen de su aspecto lúdico y festivo, abrirá la puerta a la producción científico-cultural ciudadana".

Neurociencia

El 'BBK Open Science' está dividido en varias áreas temáticas con sus correspondientes actividades basadas en el 'biohacking' (la práctica de la biología fuera del entorno profesional), como biotecnología, biología sintética, bioingeniería, genética, neurociencia, microbiología, biofabricación, bioarte, la salud y las ciencias medioambientales.

Los participantes en los talleres podrán fabricar un detector de transgénicos por fluorescencia y analizar alimentos de consumo habitual para detectar su presencia, además de hacer preparaciones para visualizar el material genético de las células utilizando microscopios autofabricados y profesionales.

Además, se podrá asistir a demostraciones experimentales de Neurociencia, en las que se explicará cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso humano y el de otros seres vivos, cómo se comunican las neuronas y "cómo manipular con la mente una máquina u otros seres humanos gracias a la actividad eléctrica que genera el sistema nervioso".

Asimismo, se podrá aprender a fabricar microscopios de origami y de luz láser para investigar la microvida en una gota de agua, nuestras propias células o los microorganismos que habitan en el musgo. También habrá talleres de bioimpresión para fabricar y modificar una bioimpresora 3D, aprender a utilizarla y descubrir sus aplicaciones prácticas.

Por otro lado, se desarrollarán talleres gratuitos de Bioarte, en los que los participantes aprenderán la historia natural de las flores y floriografía y a crear sus propias composiciones a partir de las partes de una flor.

El festival acogerá, asimismo, varias mesas redondas en las que se abordará la bioseguridad, los laboratorios comunitarios, y proyectos locales de bioeconomía y economía circular. Además, se lanzará un reto de bioimpresión a estudiantes y ciudadanía.

