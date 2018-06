"Todo lo que es digital es susceptible de capturar. Un movimiento de ratón genera unos datos, una información". Así lo advierte Urko Zurutuza, coordinador del equipo de investigación en análisis de datos y ciberseguridad de Mondragon Unibertsitatea y coordinador de las IV Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad (celebradas en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco). Durante los cursos, Zurutuza ha recalcado algunos aspectos a tener en cuenta, como la invasión en la privacidad de la persona, sobre todo por no haber avisado. "Si avisas puedes aceptarlo o no, pero si no garantizas esa libertad es un ataque a la privacidad. Spotify lo viene haciendo hace tiempo, pero de una manera abierta. Otra cuestión es ‘el para qué’".

Para Zurutuza, "no es para perfilar aún más al usuario, sino que este tipo de prácticas se realizan, y Facebook no es la única que lo hace, para intentar mejorar el aspecto de la propia aplicación". Es decir, saber cuánto se está moviendo el ratón para clicar en un botón puede indicar que la página tendría que ser diferente. "Hacerla más amigable. Hacer el perfil del usuario, lo hacen por otro lado".

Lo que hay que tener muy claro es que "el objetivo de Facebook y de otras aplicaciones, no es socializar sino ganar dinero". Para ello hacen el perfil de la persona, que se vende a la empresa anunciadora para que ésta a su vez inserte sus anuncios de forma personalizada.

"Todo rastro de información que pueda llevarle a Facebook a mejorar el perfilado y conocer los gustos de la persona usuaria, lo pondrá en práctica. Por lo tanto, en la información remitida al Senado de USA por parte de esta empresa, nos podemos encontrar con cualquier cosa". Zurutuza se refiere al envió por parte de la compañía ha remitido al Senado de Estados Unidos de 228 páginas de memorándum donde expone la forma en que opera respecto a los datos de los usuarios.

Uno de los ataques más directos a la privacidad de una persona es la captación por parte del ordenador personal de sonidos y vídeo, es decir, tu propia imagen. Zurutuza pone como ejemplo la aplicación de la Liga de Futbol española, que está diseñada para capturar trozos de sonido. ¿Para qué? "Para comprobar si en un bar, por ejemplo, se está viendo un partido de futbol de pago de forma ilegal. Cruzará el sonido con la geolocalización y señalará el bar que no ha pagado a la Liga. Es como un control de la SGAE pero sin avisar. Es un ataque brutal a la privacidad".