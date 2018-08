Los pensionistas buscan aunar “la Euskadi festiva y la Euskadi reivindicativa” en la marcha del 20 de agosto

“Este próximo lunes 20 de agosto confluirán en una marcha la Euskadi festiva y la Euskadi reivindicativa”, ha comunicado Francisco Barbadillo, del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia este jueves en el centro cívico de La Bolsa del Casco Viejo de Bilbao. Y es que el colectivo invita a la sociedad vasca y al resto de colectivos del Estado a que se sumen a la marcha del próximo lunes, en plena Semana Grande de Bilbao. Una invitación intergeneracional para conseguir unas “pensiones dignas para el presente y el futuro”.

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha denunciado que lo conseguido hasta ahora en defensa de “unas pensiones dignas" está "muy lejos" de lo que se exige. Ha tachado de "parches temporales e insuficientes" las medidas tomadas desde las instituciones. En su manifiesto, también han evidenciado su enfado con la clase gobernante, de la que dicen “no saber cuáles son sus intenciones”, pero sí tienen claro “que están empobreciendo a los trabajadores y a los perceptores de las pensiones”.

La marcha comenzará en la Plaza Moyua, recorriendo las calles Astarloa, Colón de Larreategi y Buenos Aires para terminar en la explanada frente al Ayuntamiento, un lugar que se ha convertido en santuario para la protesta de los pensionistas de Bizkaia. Se evitará el paso por la Gran Vía debido a la ocupación propia de la festividad bilbaína. Han advertido de que no van a remitir en su particular guerra: “La lucha sigue, la lucha continúa . No hemos dado un paso atrás ante las inclemencias ya sean del tiempo o de otros factores".

" Este movimiento ha nacido de las concentraciones de los lunes para reivindicar que las pensiones son un derecho", ha recordado Barbadillo, que ha agradecido a todo los que han empatizado con los pensionistas vizcaínos, ya sea desde Araba o Gipuzkoa.

Con ello, para la marcha del próximo lunes 20 han sido invitados los colectivos de todo el Estado, a la que acudirán pensionistas asturianos, riojanos, navarros y del resto de las provincias vascas. Para este mismo día han informado que van a colaborar con comparsas y cuadrillas, formando mesas informativas y repartiendo chapas o pegatinas.

Además del mensaje de ánimo y emplazamiento a la marcha de este lunes, Barbadillo ha anunciado que el día 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, se realizará una nueva marcha por la dignidad de las personas jubiladas, viudas y otros pensionistas.

Juanen Eluba, otro de los activistas, ha puntualizado que en algunas ocasiones “los medios han atribuido al Movimiento de Pensionistas de Bizkaia noticias incorrectas”. Ha recordado que este colectivo no tiene “portavoces oficiales” y que “que la postura del movimiento se expresa mediante comunicados y manifiestos que llevan firma”

Barbadillo ha concluido con el ya tradicional en todas las concentraciones de pensionistas vizcaínos "gobierne quien que gobierne la pensiones se defienden''. La convocatoria de prensa ha sido tomada finalmente por el grito unánime de “Pentsionistak Aurrera”, “Gora Marijaia” y el aplauso de los pensionistas presentes.