"El CrossFit es un deporte para todo el mundo, pero no para hacerlo de cualquier forma"

Alejandro Fernández Azcona es uno de los entrenadores más conocidos e importantes de España, además de uno de los mejor formados en todo el país. Trabaja con Inaxio Perurena, especialista en levantamiento de piedra e hijo de Iñaki Perurena, el mayor levantador de piedra de la historia. Otro de sus oficios es el CrossFit, un deporte de reciente implantación.

¿Cuándo descubrió que quería dedicarse al mundo del deporte?

Fue mientras estaba estudiando diseño gráfico y fotografía. Me di cuenta de que no iba a ser capaz de estar ocho días delante de un ordenador.

¿Cuál fue la primera decisión que le llevó a encaminarse a formarse como entrenador?

En aquel momento estaba trabajando bastante duro para participar en campeonatos de judo, entrenando a varias personas en el mismo deporte, y ahí fue cuando me di cuenta de que quería y podía dedicarme al deporte y tomé la decisión de estudiar y dedicarme al deporte.

Es el entrenador de Inaxio Perurena, hijo del mejor levantador de piedra de la historia… ¿cómo llegó a conocerlo?

Lo conocí hace años en la plaza de los Fueros de Pamplona, en unos Sanfermines. Pero fue el año pasado cuando empezamos a hablar sobre cómo llevaba él los entrenamientos y demás. Me pidió que le diera unas pautas de entrenamiento y al día siguiente le mandé un esquema de cómo llevaría yo su temporada de levantamiento de piedra. Más o menos una semana después me llamó y empecé a entrenarle.

¿Cuáles son sus actividades en su día a día?

Dar muchas clases, programar entrenamientos de mis clientes, tanto deportistas, como de gente que llevo en Madrid o en Barcelona ahora y organizar todo lo que son los eventos deportivos de Crossfit Runa. Hay días que son más suaves respecto a esta última actividad, pero otros me centro más en mi trabajo.

¿Ha cursado estudios superiores relacionados con el deporte?

Sí, hice el grado superior en Donostia con especialización en Entrenamiento deportivo. Respecto a cursos formativos y otras formaciones siempre intento que tengan un nivel avanzado, quitando las formaciones de CrossFit, que evidentemente no lo son.

S abemos que el CrossFit es un deporte “nuevo” en España y que usted posee el mayor número de certificaciones este deporte ¿Cuándo empezó a practicarlo y decidió formarse a fondo en él?

Bueno, el mayor número de certificaciones no, todavía no. Tengo muchas y estoy entre las seis personas de España con el mayor número de certificaciones. Empecé a practicarlo en 2012 cuando vi que lo que era la preparación física de los deportistas del judo se parecía a los entrenamientos de CrossFit. Empecé a formarme y vi que realmente me gustaba la filosofía de este deporte. Me di cuenta de que sí que hay una diferencia muy grande entre lo que llamábamos Preparación Física en aquel entonces, a lo que llamamos CrossFit.

¿Qué es lo que le gusta del CrossFit y qué diferencias le ve respecto a otros deportes? ¿Piensa que es un deporte que puede practicar todo el mundo?

El CrossFit es algo que puede practicar todo el mundo, pero siempre bajo unos patrones de seguridad y condiciones físicas. Hay mucha gente que cree que puede empezar a practicarlo directamente y esto puede ser una equivocación, puede empezar a hacer deporte funcional pero quizás CrossFit a alta intensidad no. Debe controlar sus intensidades, sus patrones de movimiento. Es un deporte para todo el mundo pero no para hacerlo de cualquier forma.

A la hora de entrenar a personas, ¿tiene algún mínimo o máximo de edad para entrenar a alguien o entrena a gente de todas las edades?

He entrenado desde niños de tres años y medio en judo, hasta a gente de 65 años que son los que tiene mi padre. No tengo ningún límite de edad ni ningún mínimo, siempre hay que saber a quiénes entrenas, cómo los entrenas y para qué, la edad no supone ningún problema.

Aparte del mundo del deporte, ¿hay alguna rama más por la que sienta la misma inquietud o que le hubiese gustado tratar más a fondo?

Me hubiese gustado haber profundizado más en la fotografía, estudios que abandoné por el deporte. Ahora, viendo lo que estoy haciendo en mi trabajo, también me hubiese gustado muchísimo estudiar a fondo Medicina Deportiva.

¿Qué se siente al ser el jefe de entrenadores de Crossfit en uno de los gimnasios más conocidos de Pamplona?

Bueno, es un proyecto bonito. Yo no considero que sea el jefe de entrenadores como tal, sino el líder de un equipo deportivo, que es distinto a mi forma de entender y es casi más bonito el proyecto en sí porque tú decides lo que quieres, es un “proyecto deportivo”, por así decirlo. Precisamente por este cargo fue por el que me quedé en Pamplona, si no probablemente no seguiría viviendo aquí.

¿Se sigue viendo en el futuro llevando el ritmo de vida que lleva a día de hoy?

¿Por qué no? Quizás con menos horas de trabajo. Pero sí, me veo dedicándome a mí mismo y sin ningún tipo de cambio radical, con viajes más pautados o con menos viajes cada año.