Albert Rivera: "Estoy dispuesto a escuchar a los que nos han tirado piedras, pero no a que nos tiren piedras"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este domingo en su discurso pronunciado en el acto de España Ciudadana en Alsasua (Navarra) que está "dispuesto a escuchar" a los que les han "tirado piedras", pero no está dispuesto a que les "tiren piedras".

El presidente de la formación naranja, que ha intervenido en último lugar después del filósofo Fernando Savater, ha dicho que de él aprendió "que había que respetar a todas las personas pero no todas las ideas son igual de respetables". "No es lo mismo ser demócrata que ser anti demócrata. Yo estoy dispuesto a escuchar a los que nos han tirado piedras, pero no estoy dispuesto a que nos tiren piedras", ha asegurado entre bocinas, pitos y gritos de los vecinos que protestaban contra el acto de la plataforma impulsada por Ciudadanos.

La razón de Ciudadanos para elegir Alsasua es que hace dos años fueron agredidos dos guardias civiles y sus parejas. La Audiencia Nacional condenó en junio a los ocho acusados a penas que oscilan entre los 2 y 13 años de prisión por delitos de atentado a los agentes de la Autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. El tribunal descartó el delito de terrorismo porque no hay ninguna prueba de la vinculación de los acusados con la organización terrorista ETA. Aún así, las referencias al terrorismo han estado presentes sobre el escenario de España Ciudadana y en las convocatorias al acto.

Rivera ha explicado que "no se puede venir aquí y obviar lo que sucedió el 15 de octubre de 2016", en referencia a la agresión sufrida aquel día por dos guardias civiles y sus parejas cuando estaban tomando algo en un bar del pueblo. "Fueron agredidos por ser guardias civiles y representar al Estado aquí en Alsasua", ha dicho. "Y cuando agreden a un guardia civil están agrediendo a la Constitución y a la convivencia", ha añadido.

"El día que permitamos que en Alsasusa, o en Vic o en el Parlament de Catañunya violen los derechos de la mayoría con indiferencia, estará en jaque nuestra Constitución. Si somos demócratas, nos sentimos agredidos todos los españoles de bien", ha manifestado Rivera, que ha dicho que venían a hacer un acto "cívico, en defensa de la libertad y la diversidad.

Además, Rivera ha apuntado que están en Alsasua "sin pedir permiso y pidiendo paso". "Estamos defendiendo la ciudadanía española y europea, sin pedir permiso y pidiendo paso. No dejemos de estar aquí porque unos pocos radicales lo intenten evitar", ha dicho, en referencia a los numerosos manifestantes que rodeaban el acto.

Minutos antes de la intervención de Rivera, estaban repicando las campanas de la iglesia mientras intervenían otros invitados al acto, y el líder de Ciudadanos no ha pasado por alto este hecho en su discurso. "Yo creo que antes repicaban las campanas. Creo que era por las victimas contra el terrorismo, así que gracias porque repicaran las campanas. No creo que nada tenga que ver con el nacionalismo", ha añadido.

Por otra parte, Rivera ha lamentado que "hoy en 2018 es necesario defender que Navarra está unida a todos los pueblos de España, que no tiene sentido hablar de anexionismo sino de unión". También ha agradecido su labor a la Guardia Civil y a "los que han sido asesinados en nombre de la libertad". "Gracias por defendernos", ha dicho.

La Abogacía del Estado

El presidente de Ciudadanos ha afirmado que "no tiene sentido que el Gobierno ponga la Abogacía del Estado a disposición de los que quieren liquidar el Estado" y ha subrayado que la Abogacía "no es de Pedro Sánchez, ni de Puigdemont, ni de Torra ni de Rufián", sino del Estado.

Así, ha criticado que "por presiones y modificaciones del Gobierno de turno, la Abogacía del Estado ha hecho lo contrario de lo que iba a hacer" y ha señalado que le consta que "hay malestar" en la Abogacía por esta situación, porque sus funcionarios "trabajan para defender el Estado, no para buscar fórmulas que beneficien a los que quieren liquidar el Estado".

Del mismo modo, ha criticado que el pasado miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, preguntó "reiteradamente" a Pedro Sánchez "si iba a indultar a los que habían dado un golpe a la democracia en Catalunya y no hubo respuesta, y la vicepresidenta Calvo dijo que los indultos son constitucionales".

Frente a ello, ha afirmado que "los indultos son inmorales, hay que escuchar a la justicia y respetarla, no saltársela". Por ello, se ha comprometido a que, en el caso de que sea presidente del Gobierno, "respetar lo que fallen los tribunales" porque "el Gobierno no puede destrozar la justicia de este país avanzando indultos antes de que se produzcan".

Asimismo, ha anunciado que el próximo acto de España Ciudadana será en Madrid el 25 de noviembre "para decir 'sí a la justicia, no a los indultos'".