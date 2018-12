La Policía Foral denuncia de oficio la página del tour de 'la manada' por delito de odio

La Policía Foral ha actuado de oficio contra la web que ofrecía el recorrido realizado por la manada como reclamo turístico y va a tramitar diligencias a la Fiscalía basándose en un delito de odio. La página, que también está investigando la Policía Municipal de Pamplona, ya está cerrada, según ha informado a Europa Press la concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Itziar Gómez.

Sin embargo, la página sigue siendo accesible, y ha incorporado incluso un resumen de su impacto en los medios de comunicación en la misma clave que el resto de los contenidos. En un giro previsible de los acontecimientos, la web ha pasado del humor de mal gusto a la denuncia de la cobertura periodística del caso la manada: vender calcomanías con el tatuaje de El Prenda es asqueroso. Tanto como vender clicks, solo que eso es mucho menos obvio, afirma en estos momentos la página, que denuncia con los hashtags #FakeNws y #SociedadDelEspectáculo una práctica que sus impulsores han puesto en práctica para ganar notoriedad.

En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha informado este miércoles que desde el Ejecutivo rechazan “absolutamente la web y su contenido, y el fin que persigue lo desconocemos", informa Europa Press.

Ha detallado que la Policía Foral está actuando de oficio y va a tramitar diligencias a la Fiscalía. Según ha indicado, el Cuerpo autonómico va a solicitar también como medidas cautelares "la suspensión de cualquier actividad que se propone en la web hasta que haya un posicionamiento judicial".

Solana considera que "desde esta página se promueve la violencia contra las mujeres, a pesar de que se hace un esfuerzo por lanzar mensajes contrarios a la misma". Y ha censurado que "utilizan un símbolo del Gobierno foral como es la mano roja con la que pretendemos detener la violencia de genero sin autorización". Por ello, ha indicado que el Instituto Navarro para la Igualdad va a denunciar esta cuestión "por falta de autorización y por lo que supone esa web".

Preguntada por si el Ejecutivo navarro tiene constancia de que fuera una web real, Solana ha indicado que "no nos consta si es real" y que las diligencias se abren "para saber de lo que estamos hablando". No obstante, ha indicado que se trata de un asunto de "gravedad" y "no lo vamos a dejar estar".

Por su parte, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha indicado que considera la iniciativa “de pésimo gusto” y que “va bastante más allá del mal gusto". "Desde ayer Policía Municipal está analizando el caso sobre todo para conocer la procedencia de esa iniciativa y la veracidad", ha expuesto, para añadir que "no sabemos qué se esconde detrás". "Desde cualquier punto de vista, como poco se puede calificar de repugnante", ha indicado.

Asiron ha hablado además de "la necesidad de no publicitar en exceso este tipo de iniciativas porque muy probablemente lo que se esconda detrás de ellas es buscar publicidad". "Yo no quiero contribuir ni un ápice a ese objetivo si es que existe y se está investigando para conocer la procedencia y veracidad", ha concluido.