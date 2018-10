El delegado del Gobierno en Navarra considera "inaceptables" los tuits del exjefe policial y asegura que no podía seguir en el cargo "ni un minuto más"

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha confirmado que el cese del jefe de la Policía Nacional en Navarra, Daniel Rodríguez López, se ha producido a petición propia, y ha tildado los tuits del que durante 6 años ha sido máximo responsable de la Policía Nacional en Navarra -en los que exalta a golpistas, el falangismo e insulta a políticos y partidos democráticos de izquierdas y nacionalistas- de "profundamente desafortunados, inaceptables para la Delegación y para mí como delegado". No obstante, ha asegurado que de no haber cesado motu proprio, el excomisario "no podía permanecer en su cargo ni un minuto más".

Arasti ha rechazado "rotundamente" los contenidos de la cuenta de Twitter del excomisario, y ha confirmado que estaba "a su nombre" y se utilizaba "desde su teléfono". "Rechazamos rotundamente los tuits, no podemos tolerar los insultos a políticos ni a partidos, ni la apología de etapas oscuras de nuestra historia reciente", ha sentenciado.

El delegado del Gobierno en Navarra ha convocado una rueda de prensa de urgencia en Pamplona para explicar que se ha enterado de la existencia de esa cuenta por la información publicada por eldiario.es "esta madrugada", y que a primera hora se ha puesto en contacto con el todavía jefe superior de Policía para "pedirle explicaciones".

Pero no ha sido en esa comunicación cuando le ha presentado su renuncia: "A los pocos minutos de colgar, me ha llamado para decirme que presentaba su renuncia, y el ministro (de Interior, Fernando Grande-Marlaska) la ha aceptado", ha explicado el delegado.

Arasti ha asegurado ante los medios que en las dos conversaciones telefónicas no han "entrado en detalles”, por lo que considera "mejor que se explique él" sobre los contenidos de sus tuits. También ha confirmado que la cuenta estaba "a su nombre, creada desde su teléfono oficial, pero no sé exactamente quién la manejaba". En cualquier caso, "era el responsable". La cuenta @polientes1612 hace referencia al pueblo de Daniel Rodríguez y a su fecha de nacimiento.

El delegado del Gobierno ha asegurado, no obstante, que si el exjefe de la Policía Nacional "no hubiera optado por esa opción, no hubiéramos dejado pasar un minuto más". Preguntado por la posibilidad de que se le abra un expediente disciplinario, el delegado ha apuntado que "las policías tienen sus reglamentos internos". En cuanto a la administración, ha señalado que "ya hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer, hablar con él, pedirle explicaciones, él presentar la dimisión y aceptarla inmediatamente".

Relevo ya previsto

En lo relativo a la persona que va a relevar en el cargo a Daniel Rodríguez, José Luis Arasti ha afirmado que el relevo "ya estaba previsto antes de este episodio", y que ya habían hablado con él hace unas semanas, pero "todo se había pospuesto porque veníamos del verano, estaba la fiesta de la Policía Nacional y las celebraciones del 12 de octubre".

"Se había pospuesto todo para después, con el Ministerio estábamos en contacto para hacer ese relevo y ahora mismo todo esto lo ha precipitado", ha indicado el delegado, para explicar que, por la información que tiene desde el Ministerio, "se va a hacer todo por el método de urgencia y en días habrá un nuevo jefe o una nueva jefa superior de Policía".