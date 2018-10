Una cuenta secreta de Twitter del jefe de la Policía Nacional en Navarra insulta a políticos de izquierdas y nacionalistas

El comisario principal Daniel Rodríguez López, jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Navarra, mantiene activa una cuenta de Twitter desde la que se insulta gravemente a representantes políticos de Podemos y de distintas formaciones nacionalistas, y se ensalza al golpista Antonio Tejero o al líder de Vox, Santiago Abascal. Rodríguez, la máxima autoridad policial en Navarra, fue nombrado en enero de 2012, tras la victoria electoral de Mariano Rajoy, y continúa en el puesto con el Gobierno socialista.

“Asqueroso” o “asquerosa” es la descalificación preferida en la cuenta de Twitter desde que el comisario Rodríguez la abrió en noviembre de 2016. Se dedican esos adjetivos a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; al exJemad y secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, José Julio Rodríguez; o al Partido Nacionalista Vasco. Al diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián se le llama “imbécil patológico” y se le desea que sea corneado por un toro en los sanfermines.

Tuit de Daniel Rodríguez sobre Gabriel Rufián.

La cuenta del comisario Rodríguez es @polientes1612. El nick del jefe superior de Policía en Navarra responde a la pequeña localidad donde nació, Polientes, en Cantabria, y a la fecha de su cumpleaños, el 16 de diciembre de 1958. eldiario.es se puso en contacto este lunes con el comisario quien, en un primer momento, responsabilizó a un hermano suyo de los mensajes, a pesar de que la cuenta hace alusión al nombre de pila del jefe superior de Policía en Navarra. Cuando se le preguntó por qué esa cuenta está instalada en su teléfono móvil oficial reconoció su propiedad, pero añadió que no es él quien la alimenta.

En el transcurso de la conversación con este medio, en la que ofreció versiones contradictorias sobre el uso de la cuenta, el comisario alegó que “no tiene nada que ver el aspecto privado con el aspecto profesional”. “No creo que haya que mezclar una cosa con la otra”, afirmó el mando policial. Después, volvió a cambiar sus explicaciones y afirmó que quien escribe los mensajes no es su hermano sino su mujer "desde una tablet".

El primer tuit de la cuenta de Rodríguez es del 22 de noviembre. A día de hoy tiene 32 seguidores. Durante los primeros días solo hay retuits, pero desde ese mismo perfil se va contestando a mensajes de las cuentas de distintos medios de comunicación. Es ahí donde se vierten los insultos a los protagonistas de esas informaciones, sobre todo a políticos de Podemos.

Al eurodiputado Miguel Urban se le llama “berraco asqueroso”; a Iñigo Errejón, imbécil; al exJemad, “traidor asqueroso”. También llama “Echeminga” al secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, respondiendo a un vídeo en el que aparecía cantando una jota. A continuación, se lee: “Vuelve a Argentina, aquí no necesitamos tus estupideces”.

Tuit de Daniel Rodríguez sobre Pablo Echenique.

Uno de los tuits sirve para responder a las afirmaciones de Ada Colau sobre presuntas agresiones sexuales cometidas por miembros de la Policía durante el 1-O. Los calificativos a la alcaldesa de Barcelona son “analfabeta funcional”, “sinvergüenza”, “inmoral” y, de nuevo, “asquerosa”. Al PNV se dirige de forma genérica para llamar a sus militantes o dirigentes “traidores a España, panda de cobardes asquerosos”. Uno de los últimos tuits, del domingo pasado, se refiere a las declaraciones del portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, acerca de que unas nuevas elecciones generarían “una tensión inaceptable”. “No se puede ser más sinvergüenza que el Sr. Del Tractor, ahora le interesa seguir ordeñando la vaca. TRAIDORES!!”

Tuit de Daniel Rodríguez sobre Ada Colau.

La cuenta creada por Daniel Rodríguez también arremete contra personas a las que el comisario debe lealtad institucional. Se trata, por ejemplo, de la presidenta de la comunidad autónoma, donde él ejerce el cargo de jefe del Cuerpo Nacional de Policía. El 14 de abril pasado contesta a una información sobre la asistencia de “miles de personas” a la manifestación en Pamplona en apoyo a los jóvenes de Altsasua que iban a ser juzgados por terrorismo. “Pero no solamente, sino que estaba encabezada por el Gobierno de la Sra. Barcos (ella lo cambió por Barkos), también se manifestó en contra del auto del sr. Llarena, por este camino Navarra será anexionada al País Vasco y lo de Cataluña será una broma”.

Otro político de la comunidad foral que es atacado en la cuenta de Rodríguez es Patxi Zabaleta, fundador de Aralar. Este es el análisis que se hace del político navarro: “Asqueroso, cobarde y muy mala persona”. También hay varios tuits a favor de la “disolución” de los Mossos d’Esquadra, a los que se llama “policía política”.

Semejantes descalificaciones contrastan con las alabanzas a otros políticos, a los que se les nombra como “sr” o “sra”. Ocurre con el dictador Franco, el golpista Tejero, la exlíder de UpyD Rosa Díez y el presidente de Vox, Santiago Abascal. En la cuenta del máximo mando de la Policía Nacional en Navarra se vertió el pasado 13 de junio: “Totalmente de acuerdo Sra. Diez, ETA está más presente que nunca y no le digo nada en Navarra, van por ella con todos los medios a su alcance, es terrible”.

Recientemente, @polientes1612 se refiere en Twitter a la información de eldiario.es sobre la asistencia de Antonio Tejero a una misa oficiada por su hijo con motivo de la festividad de la Guardia Civil. En la cuenta del comisario, el golpista Tejero es un “soldado y guardia civil que ha puesto su vida al servicio de España”. Antes de Navarra, Rodríguez fue el jefe de la comisario del distrito Centro de Madrid, la más grande de España.

Tuit de Daniel Rodríguez sobre Tejero.

El capítulo de las admiraciones se reserva al presidente del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, al que se lanzan parabienes en varias ocasiones. En respuesta a un tuit de la cuenta de la formación política en la que se denuncian supuestas agresiones a miembros de las Fuerzas de Seguridad en Catalunya, la cuenta del comisario Rodríguez afirma en Twitter: “Acabaremos como siempre en esta nuestra España, no podemos defenderla de otra manera que haciéndoles frente, así viene ocurriendo desde siglos atrás y este el XXI no va a ser diferente a los demás. Sr. Abascal a Ud. Le va a tocar ser el José Antonio de este siglo, no nos falle”.