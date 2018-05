El letrado Íñigo Iruín niega cualquier vínculo de los acusados por los disturbios en Pamplona con ETA y sus satélites

El letrado Íñigo Iruin ha asegurado este miércoles en la segunda y última de sesión de juicio contra cuatro jóvenes por los incidentes ocurridos el 11 de marzo de 2017 en Pamplona que no había ningún "entramado" ni "satélite" de la banda terrorista ETA detrás de la manifestación convocada para ese día y que los hechos no se pueden tipificar como delito terrorista. "No basta con especular", ha dicho.

Las defensas han pedido la absolución de los cuatro acusados, que se enfrentan a siete años de cárcel cada uno por delito de desorden público terroristas, si bien en el caso de uno de ellos, Julen P.G, el letrado ha solicitado al tribunal la pena subsidiaria de un año de cárcel por desorden público. Tras los informes de las partes y el turno de última palabra del que no han hecho uso los acusados, el tribunal ha dejado el juicio visto para sentencia.

Iruin, histórico letrado de la izquierda abertzale, ha desvinculado a sus tres clientes --Asier P.B, Rubén I.B y Endika E.M-- de cualquier hecho terrorista y ha considerado que es "inadmisible" la calificación que hace el Ministerio Fiscal solo por motivos de "ubicación geográfica". "En Gamonal (Burgos) todos recordamos, hubo incidentes más graves durante siete noches seguidas y a nadie se le ocurrió tipificarlo como terrorismo", ha dicho.

Por ello ha rechazado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos incidentes ocurridos, ha dicho, seis años después de que ETA anunciara el cese definitivo de la actividad armada y uno antes de su disolución total. Por ello ha respondido al fiscal José Perals que para que se dé el supuesto que apunta se exige que exista una organización terrorista activa, lo que no ocurre en este caso.

"SITUACIÓN AISLADA"

"Él sabrá a lo que se refiere cuando dice que todavía existe un entramado", ha insistido el abogado, que le ha afeado que no sabe muy bien si estamos en "2018, 2008 o 1998", en referencia a que los "satélites" de la banda terrorista, tales como Segi (organización juvenil de la izquierda abertzale y vinculada al entorno de ETA), están desaparecidos o disueltos a día de hoy.

Respecto a la convocatoria de esta manifestación, que el fiscal atribuye a la iniciativa 'Errepresioari Autodefensa', el letrado ha dicho que el documento no está firmado por ningún colectivo y que los incidentes derivados de la misma --tras el lanzamiento de piedras, bengalas y se intentaron quemar cajeros-- constituyen una situación aislada.

"Para que se genere alarma y se altere gravemente la paz pública tiene que repetirse en el tiempo y es preciso generar una atmósfera social de temor y desasosiego", ha insistido Iruin para añadir que, de la testifical prestada por los tres agentes heridos en los disturbios, queda probado que las lesiones se produjeron después de la detención de sus clientes, naturales de Rentería (Guipúzcoa). De ahí que añada que no se pueden solicitar responsabilidades civiles por los daños ocasionados, valorados en 30.000 euros.