Solana dice que Barkos "en ningún caso instó a las madres navarras a ir al Parlamento ni a los tribunales"

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha trasladado este miércoles "la extrañeza y preocupación" de la presidenta Uxue Barkos por "la interpretación que hicieron" las madres con las que se reunió este martes para abordar las retenciones de IRPF en las prestaciones por maternidad y ha asegurado que "en ningún caso instó a esas madres a ir al Parlamento ni a los tribunales".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha trasladado el sentir de la presidenta tras la reunión que mantuvo este martes con madres navarras que piden la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad y ha mostrado su "preocupación" por lo que interpretaron y trasladaron a los medios de comunicación tras el encuentro.

La reunión se prolongó durante hora y media y a la salida cuatro madres que asistieron a la cita trasladaron a los medios, en la puerta del Palacio de Navarra, su visión de la reunión. Comentaron que Barkos les dijo que "jurídicamente creen que están atados de pies y manos y no pueden hacer más" y que les instó o a acudir al Parlamento o a la vía judicial.

Esta mañana, Solana ha sido tajante al afirmar que "en ningún caso instó a esas madres a ir al Parlamento ni a los tribunales". "Sí hizo un repaso de cuál es la realidad hoy en Navarra, cuál es la legislación en vigor, desde cuándo y por qué", ha dicho la portavoz, quien ha precisado que Barkos "respondió que solo con otra ley con carácter retroactivo, con lo que eso tiene de dificultoso, o con una sentencia en tribunales que dijera lo contrario a lo que hasta hoy está diciendo la Hacienda foral se podría estar en una u otra situación".

Según ha insistido, "no instó a esas madres a ir con una cuestión concreta al Parlamento ni a los tribunales" y ha indicado que "el Tribunal Económico Administrativo de Navarra tiene sentencia al respecto, habla de que la ley es diferente y no vemos cómo cabría otra interpretación", ha expuesto Solana, para precisar que "la presidenta fue clara y tajante en esa cuestión porque se trata de no engañar a nadie".

Sobre si el Gobierno da por cerrado este asunto con la ley de deducciones que previsiblemente aprobará este jueves el Parlamento, Solana ha dicho que "el Gobierno va a ver qué se aprueba finalmente mañana y el Gobierno lo que ha hecho en todo momento es estudiar cuál es la situación". "El Gobierno continuamente está valorando y estudiando y no se ha renunciado a hacer un análisis en profundidad de la situación", ha aseverado.