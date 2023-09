El último kilómetro

Recorrer 600 kilómetros en España en tren puede costar dos horas y media y 19 euros. Un trayecto de 90 kilómetros en Reino Unido, una hora y 40 euros. En el caso de España, depende de dónde y cómo; en el de Reino Unido, es difícil encontrar escenarios mejores para el pasajero.

España tiene ahora la mayor red de trenes de alta velocidad de Europa, con unos 4.000 kilómetros (el siguiente es Francia, con unos 2.800, y los demás ya quedan muy por debajo).

Es cierto que la buena relación calidad-precio sucede sobre todo en las rutas donde ha habido más inversión y ahora hay competencia, mientras muchas regiones se quejan de los retrasos y los precios. La inversión ha sido desigual y los pasajeros hacia o desde Extremadura, por poner un ejemplo, siguen sufriendo peor servicio después de demasiados años sin que su tren fuera una prioridad. Siguen faltando trenes para conectar incluso ciudades de muchas decenas de miles de habitantes y apenas se utilizan para el transporte de mercancías. Los cercanías acumulan problemas en el servicio más esencial y de uso diario para una mayoría de trabajadores. El análisis de cinco días de caos en Rodalíes del equipo de datos de elDiario.es es una buena muestra de ello. Queda mucho trabajo por hacer. Y aun así, en conjunto, España tiene una de las mejores redes de transporte en tren de Europa.

La capacidad nacional de autocrítica -a veces autodestructiva- hace perder de vista este logro en un país que durante décadas ha sabido aprovechar mejor que la mayoría los fondos de ayuda de la Unión Europea. Y esto es fruto también de algo que se escenifica poco estos días en el Congreso y es el consenso entre partidos de diferente inclinación ideológica sobre esta prioridad. En otros países -Reino Unido, por seguir con la comparación- los trenes han sido una excusa más para enfrentarse al rival. El fiasco del gran proyecto de alta velocidad para el país tiene que ver con sobrecostes imprevistos y múltiples problemas locales, pero también con una falta de convencimiento y consenso político de fondo que ha aflorado en cuanto ha habido problemas.

Los grandes proyectos, las grandes prioridades, requieren pensar a largo plazo, mucho más allá de las próximas elecciones: estar dispuesto a invertir en algo que tardará en dar beneficios y tal vez inaugure y se atribuya tu rival. Y estar dispuesto a cooperar con el partido de enfrente que muy probablemente tenga competencias en parte del proyecto. Pese a las apariencias, eso ha sido posible hasta ahora en España. Y esperemos que lo siga siendo.

Esperemos que los juegos de palabras y chistecillos a los que se dedican en público muchos políticos -sobre todo de los dos grandes partidos- sean sólo un teatrillo para un rato. Y que no dejen atrás prioridades como el trabajo que queda por hacer en la red de transporte público.

El tren, una pieza esencial para el desarrollo y la lucha contra la emergencia climática, requiere no sólo expansión, sino inversión continua para mantener las infraestructuras, mejorar las frecuencias y asegurar buenas conexiones locales. Este punto es uno de los elementos clave de un viaje en tren rápido, como me contaba el profesor de Geografía del Transporte Tim Schwanen: el primer y último kilómetro para cogerlo o llegar a tu destino. Cuanto menos incómodo sea ese momento de entrada o de salida, más posibilidades hay de que una persona coja ese tren y sienta que es conveniente como para no buscar otra alternativa (si es que puede).

Es uno de los muchos asuntos que debería obsesionar a cualquier gobierno y creo que interesará a muchas más personas fuera del círculo de hiperconectados al politiqueo, que puede ser entretenido un rato, pero no cambia la vida de las personas. Pase lo que pase en estas semanas, ojalá no se pierda de vista un objetivo esencial y difícil para cualquier servidor público: hacer que la vida de las personas en tu país sea mejor que cuando llegaste al cargo.