La fruta necropolítica

El otro día fui al supermercado a comprarme un mango y un par de manzanas y de repente, cuando iba a meter las manzanas en la bolsa, me encontré con esto:

En la típica pegatina de la manzana no ponía lo de siempre sino que podía leerse las palabras "Necropolítica. Fruta. Spain". De lo necropolítico ya he hablado varias veces aquí y más que vamos a seguir hablando. De hecho, no creo que haya una palabra que defina mejor este momento que necropolítica. Si hay algo por lo que se han caracterizado los gobiernos del mundo en esta crisis es por usar el poder para decidir quién merece vivir y quién morir.

¿Qué tienen que ver las frutas con la necropolítica? O mejor dicho, ¿hay algo ahora mismo de lo que consumimos que no sea necropolítico? Según el filósofo Achille Mbembe, el primero en usar el término, la Necropolítica ha conseguido transformar a los seres humanos en una mercancía intercambiable o desechable según dicten los mercados. Una nueva manera de entender la realidad en la que la vida pierde toda su densidad y se convierte en una mera moneda de cambio para unos poderes oscuros, difusos y sin escrúpulos.

Estuve dándole vueltas a estas ideas mientras pesaba mis manzanas y de paso me llevé un melón también, porque este melón sin duda había que abrirlo, con perdón.

Buscando en Internet encuentro que la marca y la pegatina han sido diseñadas por la artista urbana española Aïda Gómez para distribuirla clandestinamente por las frutas de origen español que se venden en los supermercados, para que quienes las adquieran puedan darle otro tipo de mordisco a la realidad de su manzana.

La acción, entre el boicot no violento y la miniatura social subversiva, que puede verse aquí, busca llamar la atención acerca de la situación de los temporeros, en su mayoría migrantes en situación irregular, explotados en el proceso de recolección de fruta en los campos al sur de España, incluso bajo los nuevos protocolos COVID-19. Por eso Necropolítica se convierte en la nueva marca estrella, la nueva tendencia en frutas intervenidas para evidenciar que aunque la fruta es sana para unos, para otros recogerla puede acabar con su salud, su dignidad y hasta con su vida.

Así, mientras tomamos la fruta del día en un desayuno hipster que merece que le hagamos una foto para el Instagram, también nos acordamos de que los patrones violan a las temporeras marroquíes en los campos de las fresas. En lugar de solo alegrarnos de ser gente sana y preocupada por nuestra alimentación, nos jodemos vivos de saber que para que esta fruta llegue a nuestra mesa hay personas que han tenido que padecer larguísimas jornadas de trabajo bajo un sol inclemente sin agua durante el verano, mal pagados, a tres euros la hora, y sin derechos laborales.

Hace unos días, un temporero nicaragüense murió recogiendo sandía a causa de un golpe de calor. Su jefe lo dejó tirado en la puerta de un hospital. No hemos dejado de ver en las últimas semanas cómo quemaban sus campamentos mientras en Madrid se sigue en debates estériles y batallitas de poder, exponiendo a todos a la enfermedad. Eso es lo que vale la vida para los necropolíticos de la fruta y de todo lo demás. Los temporeros son, para colmo, esos trabajadores esenciales a los que de manera discriminatoria y racista muchos políticos han señalado como los culpables de los últimos rebrotes, mientras permiten que los dueños de los campos condenen a sus trabajadores al hacinamiento, sin distancia de seguridad, sin hacerles pruebas y en muy malas condiciones de sanidad y protección.

La fruta no es solo fruta, es también el símbolo de la nueva esclavitud. Pero el Congreso sigue negando la regularización extraordinaria a miles de personas que se desloman diariamente en pandemia para que en España se pueda comer bien.

*Dice la artista que la edición limitada de Risografía se puede adquirir en la galería La Gran de Carabanchel. Todos los beneficios de la venta se dedicarán a dar asistencia y acompañamiento a personas temporeras.