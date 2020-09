Por el diálogo, el entendimiento, la acción y el coraje

Este país no puede permitirse una clase política corrosiva, cáustica, cainita y mediocre. Al margen de los datos macroeconómicos, sean estos malos o peores, o del comportamiento del Ibex en la bolsa de valores (¿de verdad, tiene algo que ver este dato con el bolsillo de cada uno?), el pueblo, en el que reside la soberanía (negro sobre blanco en la tan manoseada Constitución) necesita medidas sopesadas y urgentes, aprobadas en las Cámaras con el mayor de los consensos, destinadas a paliar los efectos devastadores que está causando esta pandemia y que continuarán en el futuro inmediato y agrandarán, sin duda, la brecha de pobreza económica, social y cultural durante décadas.

Todo ello cuando cientos de miles de ciudadanos, la mayoría como siempre periféricos, aún no se han recuperado de la crisis anterior. Esas medidas no pueden ser meros “parches” adoptados en el día a día; el futuro ha cambiado, y la acción política también debe hacerlo.

No es momento de levantar muros entre el Gobierno y el resto de fuerzas políticas o Comunidades Autónomas. No es el momento de agitar la podredumbre ajena para disimular la propia. No es el momento de paralizar la confección de unos presupuestos, ni de sacar rédito político de cualquier comentario propio o ajeno, sabiendo que , con ello, perderemos una vez más el tren del futuro y, con él, la dignidad del país. No es el momento de hacer declaraciones vacías de contenido real, ni de fantochadas.

No hay, a estas alturas, ningún ciudadano que no sepa ver que no tenemos ya la mejor sanidad pública del mundo porque falta personal en los hospitales y en los centros de salud o el ratio de UCIS no se acerca ni de lejos al de algún que otro país de nuestro entorno (el mismo que no duda en invertir miles de millones de euros en mejorarlo). Ni que tenemos una educación pública que nos sitúa a la cola de Europa, fundamentalmente porque nos la hemos cargado a golpe de recortes en personal e infraestructuras. Ni que ya no se puede seguir prosperando sobre una base de chiringuitos, ladrillo y servicios que nos muestra su ineficacia y su insuficiencia ante el futuro más inmediato. Ni que tenemos una judicatura atascada felizmente al servicio de la política.

¿Qué es Europa y para qué sirve? Se puede decir casi de todo sobre Europa, y casi todo malo: falta de unidad, de reacción, preocupada del control económico que, en buena parte nos desarmó, etc. Para muchos sigue siendo poco más que un ideal; pero hoy es un ideal que no nos facilitará 140.000 millones de euros si el virus de la estupidez política, que nos define como país desde hace décadas, no encuentra vacuna ni remedio.

Este país necesita altura de miras, diálogo y coraje político para tomar decisiones determinantes, para reconducir esta gestión a todas luces esperpéntica y reconducir la situación. Déjense de dar titulares bochornosos e indignos y siéntense a dialogar sin defender sus consignas por encima del bien común. Dejen de actuar como autómatas que siguen un manual de instrucciones caduco. Todos ustedes deberían hacer alarde de Política (con mayúsculas) en lugar de competir a ver quién mea más lejos.

¿Cuántos puestos de trabajo más se tienen que seguir destruyendo para que actúen a favor de una ciudadanía que está hastiada de ver el comportamiento ensimismado, indiferente y vergonzoso de la clase política? ¿Cuántas pequeñas empresas han echado el candado, quizás para siempre? ¿Se han preguntado cómo puede llevar al colegio una familia a dos hijos y sus mascarillas con unos ingresos inferiores a 1.500 euros todos los días del mes? ¿Necesitan más preguntas sin resolver? La lista crece día a día, como los contagios.