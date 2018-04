Por favor, invirtamos en estándares para los sistemas de información antes de que sea demasiado tarde

¿Por qué no puedes enviar un mensaje de Telegram a Whatsapp y sí puedes enviar un correo de Gmail a Hotmail o a cualquier otro proveedor de correos?

¿Por qué Facebook tiene un valor de 200.000 millones de Dólares mientras Mozilla no vale nada?

¿Por qué no puedes cambiar tus fotos de Apple iCloud a Google Drive?

La respuesta es ¡Estándares! (o falta de ellos). La creación de los estándares de Internet ha permitido algo inimaginable tan solo 10 años antes, algo de lo que ya se hablaba sin entenderlo muy bien: la era de la información.

Después de semejante paso de gigante parecía imposible volver atrás; sin embargo, las redes sociales son sistemas cerrados, las aplicaciones de mensajería son sistemas cerrados, las nubes de datos son sistemas cerrados, y las nubes de aplicaciones que vienen, serán sistemas cerrados. Bien sea porque no existen estándares (los estándares los hace la industria, rara vez la Administración si no afecta a la salud o seguridad, y casi nunca los usuarios) o porque no se quieren utilizar (los usuarios de un servicio tienen muchas más dificultades para cambiar de proveedor si el servicio no está estandarizado), cada vez vamos a ser más dependientes de unos pocos gigantes de la información.

De la misma forma que la Administración protege a los ciudadanos homologando vehículos, estableciendo normas obligatorias de edificación o de alimentación, es hora de que empiece a pensar en protegernos y protegerse de una dependencia abusiva de los sistemas de información en todos los ámbitos -salud, ocio, transporte, educación- ya que llegará un momento en que será casi imposible hacerlo.