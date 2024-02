Pues mira que me alegro de lo del PP y Junts

Ahora se descubre que el PP estudió la amnistía y ofreció un indulto a Puigdemont.

No pueden decir que no es lo mismo amnistía que indulto, porque también sus dirigentes lo rechazaron tajantemente. El PP no descartó la amnistía por su concepto, sino porque pensaban que no podía ser legal.

No me alegro de que se haya revelado la hipocresía del PP (bueno, un poco sí), tampoco de la munición que va a suponer para VOX, ni de cómo se debe estar regodeando JUNTS.

Pero sí me reconforta saber que una parte del PP haya sido capaz de sentarse a negociar con enemigos, haya pensado en que hace falta una reconciliación de Cataluña, que entienda que la Política y el Gobierno deben buscar soluciones más allá de las sentencias.

Se podían haber ahorrado sus hipérboles catastrofistas, la tensión social creada, la movilización de sus jueces afines, llenar las calles, azuzar sus medios e incendiar las redes.

Para este viaje, no eran necesarias alforjas.