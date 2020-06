ASESGC pide el cese de Marlaska y señala que la directora de la Guardia Civil no cuenta con la confianza del Cuerpo

Así se ha explicado la asociación después de que se conociera el Ministerio del Interior cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por dejar de comunicar a sus superiores en la Benemérita qué informes sobre la manifestación del 8 de marzo daban a la juez.

En un comunicado, ASESGC ha señalado que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, ya "no cuenta con el respaldo ni la confianza" de los agentes. "No sólo no los ha defendido directamente, ha contribuido a echar por tierra su trabajo y prestigio", ha argumentado.

Así, ha lamentado el "daño" que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo sobre la Benemérita. "¿Quieren los ciudadanos una Guardia Civil sometida y sumisa al político de turno? Está en juego uno de los pilares básicos de nuestra democracia como es la separación de poderes", ha explicado, para insistir en que el jefe del Ejecutivo debe cesar "de inmediato" a Marlaska "y a todo su equipo", incluida Gámez.

La asociación ha apuntado que siente "vergüenza" por la "utilización que se ha hecho de la Guardia Civil por parte del Gobierno para conocer una investigación que le afecta directamente" y ha recordado que el Cuerpo está "al servicio de jueces y tribunales, de los ciudadanos y del Gobierno, pero para garantizar la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de sus derechos".

Además, ASESGC ha recalcado que el titular de Interior "mintió" al hablar de "reorganización de equipos de trabajo". "El ministro, como juez que conoce la Ley, ocultaba la verdadera razón del cese. Para ocultar sus errores no han dudado en menospreciar el trabajo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, tachándolo de impreciso y poco riguroso", ha defendido.

Por último, ha pedido que el coronel Pérez de los Cobos "no puede ser destituido por cumplir con la obligación de absoluta reserva que le impuso la Juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y debe ser restituido en su puesto de inmediato". "Mostramos todo nuestro apoyo a un Guardia Civil que no se ha dejado amedrentar y ha defendido la legalidad", ha zanjado.