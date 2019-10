Ábalos: "Lo que está produciéndose en Cataluña es consecuencia de una acción u omisión del gobierno de Rajoy"

"Lo que hoy nos toca a nosotros gestionar son los efectos y consecuencias de la política del PP en Cataluña", ha subrayado durante un mitin en el centro cívico de La Alhóndiga de Getafe.

En la misma línea, el titular de Fomento en funciones ha tildado a la oposición de "irresponsable" y ha denunciado "la propaganda" de PP, Ciudadanos y Vox en este tema. "Uno pide la ley de seguridad nacional y otras derivadas; el otro el 155, y los otros, que son con los que gobiernan en Madrid, el estado de excepción", ha censurado.

En este marco, ha pedido a la oposición "lealtad, responsabilidad y serenidad" porque "no hay ningún momento difícil que uno pueda encarar con ansiedad" y ha subrayado que el Gobierno "no renuncia a nada de lo que procura el Estado de Derecho" para responder a los incidentes en Cataluña.

"Vamos a seguir puntualmente la evolución de los acontecimientos para responder frente a ellos", ha puntualizado el secretario de Organización del PSOE, quien ha remarcado que estamos en "un Estado de Derecho fuerte, que funciona" como demuestra la propia sentencia.

En esta línea, ha remarcado que el Ejecutivo afronta la situación con "mucha precaución" y ha lamentado la actitud de las autoridades catalanas. "Ves esas calles con esa violencia y ves las actitudes de quienes tienen que ser responsables, y no lo son, y ves además que no hay interlocutor en Cataluña, no se sabe quién lidera qué, para poner fin a eso, porque no hay con quien hablar", ha relatado.