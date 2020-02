El juez obliga a Aena a conservar las grabaciones del encuentro en Barajas entre Ábalos y Delcy Rodríguez

El juzgado de instrucción número 7 de Madrid ha requerido este miércoles a Aena que conserve las grabaciones con las imágenes del aeropuerto de Barajas tras la reunión que mantuvieron el pasado 20 de enero el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, según ha adelantado el diario El Mundo.

El juzgado de guardia de Madrid atiende así la medida cautelar urgente planteada por el PP y exhorta al gestor aeroportuario a facilitar las imágenes del circuito cerrado de vigilancia de las dependencias del aeropuerto para comprobar los posibles delitos en los que podría haber incurrido Ábalos, según se ha indicado desde el PP a la agencia Europa Press.

En concreto, el auto acuerda requerir a Aena "o autoridades competentes del aeropuerto" que procedan a conservar las imágenes grabadas a través del circuito de videovigilancia de las instalaciones, incluida una sala VIP de la terminal de autoridades donde permaneció la vicepresidenta de Venezuela hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha.

En el auto del juzgado, según ha informado el PP, se recoge que de los datos expuestos en el escrito de denuncia se desprenden indicios racionales de hecho delicitivo. Asimismo, señala un apercibimiento expreso de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial de no atender dicho requerimiento.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha referido a este requerimiento del juez manifestando que se trata de "un paso importante que la justicia se haya involucrado en el caso Ábalos". "Digan lo que digan las cintas, lo cierto es que Ábalos y el Gobierno han mentido", ha concluido.

En una entrevista en Esradio, el presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que "a dos días de que pudieran ser destruidas esas cintas", su partido ha acudido a un juzgado de guardia para que "no se destruyan las pruebas de la terminal 4" de Barajas en relación con esa reunión y ha recordado que el PP ya presentó una denuncia contra Ábalos en la Fiscalía pero "ni siquiera les han contestado". Además, ha indicado que su partido presentó un acta notarial en relación con este caso y ha criticado que Aena "tampoco haya dicho nada" en dos semanas.

Casado, que ha llegado a hablar de "delcygate" al referirse a esta reunión del titular de Transportes con la número dos de Nicolás Maduro, ha asegurado que durante la reunión que mantuvo este lunes en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez le pidió que reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

Asimismo, el presidente del PP ha dicho que "hay muchas sospechas de que las 40 maletas de Delcy Rodríguez llevaban divisas". "Como soy respetuoso lo pongo en condicional", ha manifestado, para añadir que también se tendría que explicar "a qué respondían los fondos" del embajador en Venezuela de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ábalos se ha mostrado tranquilo al acabar el Pleno del Congreso y ha llegado a decir que le parecería bien que se dieran a conocer esas grabaciones -aunque reconoce que no se puede porque están protegidas por la ley de protección de datos- porque "lo aclararían todo". "Si las quieren conservar, se conservan, no pasa nada", ha dicho el ministro, que ha explicado que no recurrirá la decisión judicial. Fuentes del Ejecutivo sostienen que el ministro está tranquilo y apuntan a que el juez ni siquiera se ha inhibido en favor del Tribunal Supremo al ser aforado.