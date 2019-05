Aguado insta a votar porque hay en juego "dos modelos distintos de Comunidad"

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha votado hoy en el polideportivo José Caballero, de Alcobendas, donde ha invitado a todos los madrileños a hacer lo mismo porque -ha dicho- en estas elecciones "nos jugamos dos modelos distintos de Comunidad".

Así se ha manifestado Aguado tras ejercer su voto, respaldado por miembros de su equipo y los candidatos de Cs a las Alcaldías de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Arranz y Miguel Ángel Perdiguero, respectivamente.

El líder autonómico de Cs ha dicho que hoy acaban cuatro años "de trabajo muy duro" de su formación en la Asamblea de Madrid, después de los cuales Ciudadanos "se ha consolidado, y ahora se presenta para ganar".

Por ello, ha aseverado que los votantes serán quienes "pongan nota" a su partido y se pronuncien sobre "qué tal lo han hecho estos años y, sobre todo, qué quieren que hagan a partir de la próxima legislatura".

Aguado ha insistido en que "es muy importante que todos los madrileños vayan a votar, que nadie se quede en casa", porque la región "se juega mucho", en concreto, a su juicio, "se juega dos modelos distintos de comunidad".

"A todos los que están en casa, pensándose si votar o no, les animo a que lo hagan, sobre todo a los que no les gustaron los resultados del 28 de abril y no quieren que se replique en la Comunidad de Madrid", ha apostillado el dirigente, quien insta a que "nadie se arrepienta mañana de no haber venido a votar".

Aguado ha abandonado el polideportivo tras comentar que pasará esta jornada electoral comiendo con su hijo, que le ha acompañado a votar, y "descansando" con su familia, para acudir luego a la sede de Cs en torno a las 20:00 horas para ver con el resto de compañeros "cómo evoluciona la cosa".