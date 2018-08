López de los Mozos dice a la jueza que no recuerda nada del máster de Pablo Casado

Alicia López de los Mozos fue profesora en el máster que cursó Pablo Casado. Este jueves estaba citada como imputada ante la jueza que lo investiga, pero ha dicho no recordar absolutamente nada de ese posgrado. Ni si había que hacer trabajo de final de curso, ni si había que ir a clase o cómo se convalidaban las asignaturas. Tampoco recuerda nada sobre el líder del PP.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel citó a López de los Mozos porque esta profesora de la Universidad Rey Juan Carlos había calificado uno de los trabajos que Casado entregó para aprobar el Máster de Derecho Autonómico del curso 2008-2009. En el interrogatorio ha intentado sin éxito conocer detalles sobre cómo aprobó el presidente del PP, según fuentes presentes en el interrogatorio.

López de los Mozos ha contestado a casi todas las preguntas con un "no lo recuerdo". No se acuerda de cómo se impartía el máster en ese curso, si era obligatorio o no asistir a las clases. Tampoco si al final del curso había que defender un trabajo ante un tribunal. Casado no hizo ninguna de esas dos cosas.

Esta profesora, imputada también en la pieza sobre Cristina Cifuentes, ha dicho a la jueza que nunca vio los expedientes de convalidaciones que sirvieron a cuatro alumnos, entre ellos Casado, para cursar solo cuatro de las 22 asignaturas del posgrado.

El expediente de convalidación de Casado presenta varias irregularidades, porque muchos de sus campos están en blanco. Por ejemplo, aquellos en los que hay que justificar los estudios de origen que justifican el reconocimiento de créditos. En ese documento hay una firma que no está acompañada por un nombre, y solo se hacer referencia al "presidente de la subcomisión de estudios de posgrado". López de los Mozos ha dicho desconocer quién es.

No recuerda, ha dicho, quien fue o quien no fue a las clases. La jueza le ha preguntado específicamente por el presidente del PP. "No recuerdo ni que asistiera ni que dejara de asistir Pablo Casado", ha respondido López de los Mozos.

La jueza también ha preguntado a la profesora si puede aportar documentación que conste en su email. Pero López de los Mozos le ha contestado que no tiene nada en su mail referente al curso 2008-2009 porque lo borró todo.

López de los Mozos declaró la primera vez como testigo, pero salió como imputada cuando la jueza constató que había falsificado notas de alumnos: les había aprobado sin que hubiesen cursado el máster, en este caso en la edición en que lo aprobó la expresidenta madrileña.