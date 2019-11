Arrimadas dice que no hace falta modificar la ideología de Ciudadanos, pero sí realizar "cambios estructurales"

La dirigente de Ciudadanos y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que no hace falta "cambiar la idología" del partido, pero sí realizar "cambios estructurales" y aprovechar la crisis actual para dar paso a "una nueva etapa".

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha explicado que su intención es ganar las primarias dentro de unos meses para "levantar de nuevo este proyecto de centro liberal" y "limpio de corrupción" que, a su juicio, España necesita "más que nunca".

En su opinión, hay que aprovechar el "periodo democrático" de las primarias --para elegir nuevo presidente y Ejecutiva-- y la posterior Asamblea General, a partir de marzo, para lograr que el partido salga "reforzado" y "unido" tras los malos resultados de las elecciones generales y la dimisión de Albert Rivera.

La dirigente de la formación naranja y exlíder en Cataluña ha afirmado que su intención es "mejorar las cosas para entrar en una nueva etapa".

SALIDA DE VILLEGAS

"Es una oportunidad donde creo que podemos corregir cosas", ha manifestado, aunque también ha destacado el "legado muy positivo" que dejan "personas muy valientes que han hecho que el partido sea lo que es hoy".

Arrimadas ha señalado que, además de una candidatura con un equipo, llevará al congreso extraordinario un proyecto para Ciudadanos. "No creo que haya que hacer un partido nuevo ni cambiar la ideología, hacen falta cambios estructurales", ha indicado.

Sobre la decisión del secretario general de Cs, José Manuel Villegas, de no querer formar parte de la futura Ejecutiva, su compañera ha dicho que ha hablado mucho con él y que se quedará durante el proceso de transición hasta el congreso.

"Hay personas que han hecho crecer este pequeño proyecto de locos idealistas en Cataluña" hasta convertirlo en "un partido nacional que gobierna en muchas comunidades autónomas" y "hay que reconocer la labor y el esfuerzo de todas esas personas", ha defendido.

ESCUCHARÁ "A TODO EL MUNDO"

Al mismo tiempo, Arrimadas ha expresado su voluntad de "escuchar a todo el mundo". Cuando le han preguntado si intentará recuperar a dirigentes de Ciudadanos que dejaron el proyecto, ha respondido que tiene "una relación fantástica incluso con personas que se han ido".

"Ciudadanos es un partido abierto y tiene que seguir abierto a gente nueva que no está pero que estoy convencida de que se incorporará. Y también insisto en que se puede presentar cualquier afiliado" a las primarias, ha declarado, agregando que no puede dar por hecho que ella será la próxima presidenta porque aún no han votado los militantes.

Por otro lado, ha recalcado que en Cs no hay ni va a haber un vacío de poder, porque ahora continúa funcionando el Comité Permanente de la Ejecutiva y el 30 de noviembre se constituye una gestora que se mantendrá hasta el congreso extraordinario.

Asimismo, espera, una vez se constituyan las Cortes el 3 de diciembre, ser elegida presidenta y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso.

AUTOCRÍTICA

Por último, la portavoz parlamentaria ha dicho que es necesario "hacer autocrítica" tras el resultado electoral del 10 de noviembre, cuando perdieron más de 2,5 millones de votos y pasaron de 57 a diez escaños en el Congreso.

"Uno no saca ese resultado solo por circunstancias externas, seguro que hay circunstancias internas que influyen. Desde luego, tuvimos errores de estrategia, probablemente desorientamos un poco al electorado sobre lo que íbamos a hacer", ha afirmado.

Según ha dicho, en Cs la formación naranja han "reflexionado mucho" sobre lo ocurrido pero hay que seguir haciéndolo. "Yo pienso asumir que nos hemos equivocado en cosas, no se me caen los anillos", ha agregado, apuntando que, tras haber logrado buenos resultados en anteriores comicios, "un baño de humildad no viene mal a nadie".

Arrimadas ha destacado que "de todo se aprende" y ha asegurado que "hay mucha ilusión en el partido". Además, "hay muchos ciudadanos que quieren un partido de centro que no tenga complejos a la hora de denunciar la corrupción y que se enfrente a los nacionalismos", ha añadido.