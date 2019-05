Baltasar Garzón afirma que se ha avanzado en la lucha contra la corrupción pero "no está todo conseguido"

"La corrupción sigue existiendo, aunque hay más sensibilidad por parte de la ciudadanía", ha explicado el candidato durante una 'Ruta de la Corrupción' organizada por Actúa y que ha incluido la visita al 'palacete' adquirido por el expresidente balear Jaume Matas, juzgado por la Audiencia Provincial de Baleares por delitos prevaricación y fraude a la administración, entre otros.

Preguntado por su opinión sobre el que fue presidente de Baleares durante dos legislaturas, el candidato europeo de Actúa ha dicho que "no le gusta hablar ni personificar", aunque ha defendido las sentencias de los casos ya juzgados. "Salvo aquellos casos en los que todavía se aplica la presunción de inocencia, pero en los casos que ya están sentenciados, la argumentación jurídica es clara y contundente".

En este sentido, Garzón cree que los casos juzgados demuestran que hubo una "depredación sistemática en perjuicio de los ciudadanos". "Hacer obras elefantiásicas cuando no se atienden otras necesidades de la población es grave, aunque es más grave si se hacen con fondos públicos", ha dicho el candidato en referencia a la construcción del Palma Arena, otro de las visitas previstas en la 'Ruta de la Corrupción'.

"Es un ejemplo negativo de la política, ya que demuestra un aprovechamiento de la posesión de un cargo para desviar fondos o para hacer que otros ganen dinero", ha argumentado el exjuez Garzón sobre las actuaciones de Matas durante sus mandatos.

MÁS PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES

En referencia a las herramientas contra la corrupción que existen en España, el candidato ha justificado que "hay muchísimas", y que si las instituciones no las aplican "se ponen en evidencia", pero para que la lucha contra el fraude público sea eficaz también se debe incidir en la concienciación ciudadana.

"Para mí es fundamental que la ciudadanía asuma el problema como propio. La lucha contra la corrupción es una co-responsabilidad de todos. No solo hay que hacer que las instituciones la combatan. La sociedad civil puede denunciar", ha explicado el candidato, que ha apuntado a una falta de medios para llevarla a cabo eficazmente.

"Si denunciamos tiene que haber un sistema que investigue, que proteja al denunciante y no que lo estigmatice. No deberíamos ver a estas personas como personas 'que se la están jugando'", ha defendido Garzón, en referencia a los casos en que algunas personas han recibido amenazas o sufrido consecuencias por denunciar casos de corrupción política.

"No se puede lanzar este órdago y luego dejar abandonado a realmente quien se la está jugando", ha postilado el candidato.

En referencia a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, creada por el Govern balear en esta legislatura, ha dicho que "no puede funcionar como un compartimiento estanco". "Estas oficinas no sirven de nada si no hay comunicación" con las instituciones dedicadas a ello, como la Fiscalía Anticorrupción o la Policía Judicial.

ACTÚA, UN PARTIDO CON VISIÓN JOVEN, VOLUNTAD PARTICIPATIVA Y BASE AMBIENTAL

El candidato al Parlamento Europeo ha finalizado su discurso ante los medios diciendo que el partido por el que milita, Actúa, pretende "aportar una visión joven y fomentar una política participativa". "Vamos a escuchar a los ciudadanos y a partir de ahí construiremos y explicaremos, no adoctrinaremos", ha afirmado.

En este sentido, el candidato ha criticado a los partidos mayoritarios, ya que, según él, pretenden "imponer unas ideas en lugar de compartirlas". "Esto no puede ser. No hay que imponer una visión de unos o de otros, hay que acceder y conseguir un punto de encuentro con los demás. Tiene que haber diálogo, no hay imposición", ha argumentado Garzón.

Por último, el exmagistrado ha calificado su formación como una entidad con base ambiental y concienciada con el problema ambiental. "Creo que no se le está dando la importancia que requiere", ha concluido el candidato en referencia a las políticas dedicadas a la protección del medio ambiente llevadas a cabo en el conjunto del Estado.