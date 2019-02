Carmen Calvo trata de aplacar las críticas por aceptar un relator: "Este Gobierno solo cede a dialogar"

La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha comparecido por tercera vez en menos de 24 horas para explicar la posición del Gobierno respecto a la mesa de diálogo en Catalunya. "Este Gobierno a lo único que cede es a dialogar", ha expresado en respuesta a quienes, incluso dentro del PSOE, acusan a Pedro Sánchez de haber sucumbido al "chantaje" de los independentistas.

Calvo ha enmarcado en la normalidad que la mesa de partidos al margen de la que ya existe en el Parlament cuente con la figura de un "relator" para que "ordene los trabajos", según ha explicado. "El Gobierno no ha tenido en esto ningún tipo de duda", ha contestado sobre la aceptación de esa suerte de "coordinador" al que Moncloa se había negado cuando los independentistas lo exigían bajo el nombre de "mediador". "Lo importante es llegar a alguna formula de solución dialogada en la política", ha dicho la vicepresidenta, que previamente en una entrevista en la Cadena SER había lamentado que se pusiera el énfasis en el "dedo" y no en la "luna".

Para el Gobierno, la figura del relator tiene que ser una persona que conozca la realidad catalana, aunque no ha querido mojarse en los nombres que pueden realizar esa labor "por amor al arte", es decir, que no estaría remunerada. No ha querido responder a si la figura del exlíder de Podemos en Catalunya, Xavier Domènech, es adecuada y ha dejado la pelota sobre los partidos que formarán parte de la mesa de partidos –el PSC en el caso de los socialistas–. Los socialistas prefieren a alguien "más neutral", según las fuentes consultadas.

Calvo tampoco ha aclarado si partidos nacionales podrán sentarse en esa mesa. "Hay partidos políticos que tienen una doble situación a nivel catalán y del Estado. Hay que dejar un espacio para que los que puedan contribuir a Catalunya, en la situación de Catalunya y sobre la situación de Catalunya". Fuentes de vicepresidencia apuntan a que los partidos nacionales pueden participar en la comisión territorial que el PSOE impulsó en el Congreso. No obstante, Calvo ha diferenciado los espacios institucionales de la mesa de partidos.

Respecto a la reacción de Pablo Casado, que ha amagado con una moción de censura contra Pedro Sánchez, Calvo le ha acusado de estar "en una situación de radicalidad y desbarre". PP y Ciudadanos han convocado una manifestación este domingo en Madrid contra la política del Gobierno respecto a Catalunya.

"Sentirá poca responsabilidad pero la responsabilidad verdadera por su país, por España, es en este asunto caminar con lealtad y con altura de miras", le ha reprendido antes de recordar que el PSOE apoyó a Mariano Rajoy en la aplicación del 155 cuando "una mañana se levantó con un referéndum ilegal".

Pero las críticas al Gobierno no llegan solo desde la derecha parlamentaria sino también dentro del propio PSOE. Un sector del partido, encabezado por los presidentes Javier Lambán y Emiliano García-Page, se ha levantado contra la aceptación de un "relator" por parte del Ejecutivo.

Calvo les ha acusado de "desinformación y desconocimiento". "No hay más que mirar sus declaraciones y se ve que no hemos llegado a tiempo de que tuviera la información concreta", ha expresado la vicepresidenta sobre las críticas. No obstante, no ha querido pronunciarse sobre una eventual convocatoria del Consejo de Política Territorial del PSOE, tal y como reclama García-Page para que sean las federaciones socialistas las que acuerden una posición respecto a Catalunya.