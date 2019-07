Casado critica a Sánchez por hacer "estrategia personal" para su investidura

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado este martes "la estrategia partidista y personal" de Pedro Sánchez para la búsqueda de apoyos en su investidura y le ha instado a que aclare si pretende reeditar el bloque parlamentario que le respaldó en la moción de censura o persigue la repetición de elecciones.

Casado ha pronunciado estas palabras tras la firma de una declaración de las tres fuerzas políticas que integran Navarra Suma y después de saber la fecha propuesta por Sánchez para celebrar el debate de investidura, 22 y 23 de julio.

Investidura que todavía no reúne los apoyos necesarios, por lo que el líder del PP ha planteado una posibilidad, convencido de que el candidato socialista tiene opciones de lograrlos.

Esa posibilidad es la suma de los diputados de Unidas Podemos, formación con la que el PSOE ha logrado acuerdos en autonomías y en ayuntamientos; del PNV, con el que los socialistas vascos han llegado a pactos en Euskadi; y la del parlamentario de Compromís y la del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), también dos partidos con pasado y presente de acuerdos en Comunidad Valenciana y Cantabria, respectivamente.

Como la suma sigue resultando insuficiente, Casado ha animado a Sánchez a explorar las opciones de Coalición Canaria y a tener en cuenta a Navarra Suma, cuyos dos diputados nacionales podrían facilitar la investidura con la abstención.

Pero para ello, según las palabras del líder del PP, Sánchez tiene que "rectificar" la idea de contar con Bildu, y en concreto descartar la posibilidad de que los socialistas navarros les tengan en cuenta para alcanzar la Presidencia de la comunidad foral. "Es buen momento", ha puntualizado, para reiterar esta "mano tendida".

Y así al candidato socialista se le despejaría el camino, pero Casado ha dudado de que ésta sea la elección de Sánchez.

"No sé si es porque la cabra tira al monte y quiere" revalidar el bloque parlamentario que le apoyó en la moción de censura o porque Sánchez, en verdad, "está intentando forzar elecciones", ha añadido el presidente del PP.

Semejante escenario "no da miedo" al Partido Popular, ha apostillado, pero volver a votar "sería una tremenda irresponsabilidad" porque "los españoles ya han votado y, a diferencia de 2015, ya hay varias sumas".

Casado ha reconocido que aprecia confusión en la estrategia del presidente en funciones ("ha demostrado que no hay viento favorable para quien no sabe a donde va", ha dicho) por cuanto durante estos meses "ha proyectado la responsabilidad de la investidura" en quienes no la tienen, es decir, en el PP y en Cs. Lo ha hecho, según sus afirmaciones, sin precisar en ningún momento "qué quiere hacer para España".

Resulta "una incoherencia a beneficio" del propio Sánchez pretender que su partido gobierne Navarra gracias a la abstención de EH Bildu y al mismo tiempo instar a PP y a Cs a que permitan la gobernabilidad, ha incidido.

El líder del PP, por otra parte, ha confirmado que acudirá a una nueva ronda de contactos de Sánchez si éste la convoca, como todo parece indicar, ya que va en su "sueldo", pero ha asegurado que "los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía".

A su juicio, ni siquiera el presidente en funciones ha formulado una petición "expresa" al PP para que no le rechace en la investidura, y ello a pesar de que en las distintas reuniones celebradas entre ambos hasta la fecha ha puesto encima de la mesa distintas ofertas de pactos.