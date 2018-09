Casado denuncia la estrategia de "contemporización" de Sánchez "diciendo a los jueces qué hacer" con el independentismo

El presidente del PP, Pablo Casado, ha arremetido este lunes contra la estrategia del Gobierno socialista de "contemporización" con el independentismo, "diciendo a los jueces lo que tienen que hacer" y por eso ha confirmado que el Grupo Popular presentará una iniciativa para garantizar que no se pueda indultar a los condenados por sedición. Además, ha recomendado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "aprenda de la historia" porque en Quebec, tras dos consultas el "independentismo encalló", pero el "empobrecimiento" que provocó " "aún no se ha resuelto". Dicho esto,

Así se ha pronunciado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, después de que Sánchez haya defendido desde Montreal (Cánada) una "solución política" para Cataluña y haya señalado que España tiene que aprender de la experiencia de Quebec, porque hay que responder con la política a una crisis política.

Casado ha explicado que "no se puede comparar" Cataluña con la configuración de un país como Canadá, que tiene un sistema jurídico "muy en la línea del Reino Unido", donde "no hay Constitución y no está legislado ni prohibido que haya una consulta por la autodeterminación", algo que "en España está muy claro".

El líder del PP ha destacado el "emprobrecimiento" que llevó a Quebec el independentismo, con una salida de empresas que "ya fue irremediable" y "pérdida de peso político y económico irreversible". "Por tanto, si Pedro Sánchez se convierte en aliado de los que están destrozando Cataluña tiene un gran problema", ha manifestado, para pronosticar que seguro que pronto van a poner encima de la mesa una posible propuesta de bicapitalidad.

LAS DECLARACIONES DE CALVO O CUNILLERA

Casado ha cargado contra el Ejecutivo de Sánchez, al que ha acusado de poner en marcha una estrategia de "contemporización" con el independentismo, como, a su juicio, han puesto de manifiesto las declaraciones que han realizado este fin de semana la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, o la vicepresidenta Carmen Calvo, quien cree que si el juicio a los presos independentistas se alarga no sería "lógico" alargar la prisión preventiva.

"Son señales de humos a los secesionistas, 'no os preocupéis, vamos a ganar tiempo, votadme los Presupuestos que ya intentaremos tejer un cordón sanitario contra el PP'. Eso ya lo vivimos en el 2008 con Zapatero y el resultado fue el que tenemos ahora, de esos polvos vienen estos lodos", ha afirmado.

En este sentido, ha afirmado que "ya no hay margen de negociación" ni de "cesión" a los independentistas y ha defendido aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución de forma "duradera" y "el tiempo que haga falta", alcanzando a "la educación, los Mossos y la televisión pública". A su entender, se trata de aplicarlo como lo hizo en su día el Gobierno de Tony Blair en el Ulster.

SIN INDULTOS A LOS CONDENADOS POR SEDICIÓN

Casado ha reiterado que su formación va a presentar una proposición de ley para garantizar que no se pueda insultar a los condenados por sedición y ha explicado que su partido quiere que no puedan ser indultados aquellos que han cometido delitos "gravísimos" para la unidad de España como son los de sedición y rebelión.

"Lo hacemos ahora a través de una iniciativa porque claramente vemos que hay una estrategia en la que el Gobierno le está diciendo al os jueces lo que tienen que hacer", ha enfatizado el presidente del Partido Popular.

NO SEGUIR LOS PASOS DE ZAPATERO

Además, ha criticado las últimas declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que dijo que "la derecha se ha independizado de Cataluña hace tiempo". A su entender, es un "error" que el PSOE "piense que todos los catalanes son independentistas" o que "todos los socialistas" están "comulgando con las ruedas de molino de estar chantajeados por los que quieren romper España". "A Sánchez le va a pasar como a Zapatero en 2008, que destrozó el PSOE y por eso surgió UpyD", ha dicho, para añadir que después también surgió Ciudadanos.

"Esto le va a pasar otra vez porque el PSOE no puede tolerar esta humillación", ha subrayado, para añadir que el PP no está contra los catalanes sino contra "aquellos que quieren destrozar Cataluña". "Si no solucionamos lo de Cataluña, a Baleares y a Comunidad Valenciana va a llegar este pancatalanismo humillante", ha avisado.