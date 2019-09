Casado se pone ahora el traje de moderado para la campaña: "Cuando se tiene la razón no hace falta sobreactuar"

El mismo Pablo Casado que en febrero culminó su giro a la derecha considerando a Pedro Sánchez "cómplice del golpe de Estado" en Catalunya y llamándole "traidor" o "felón", defiende ahora una política sin insultos ni descalificaciones en un nuevo viraje de su estrategia para tratar de explotar un perfil más moderado de cara a la campaña de las elecciones generales del 10 de noviembre.

Ante los diputados y senadores populares, Casado ha sostenido, en cambio, que el PP ha "estado a la altura" porque, a su juicio, el partido no ha dado "giros bruscos" ni ha intentado "hacer cambios de posición que no fuera posible explicar". Tras hacer de la descalificación el eje de su política, el líder de los populares defiende ahora que "cuando se tiene la razón no hace falta gritar, faltar al respeto al adversario ni siquiera sobreactuar".

De nuevo, el presidente del PP ha reivindicado la coalición España Suma con Ciudadanos y Vox pese a que las dos formaciones ya han rechazado esa integración, porque "el problema" del centro derecha es, para Casado, "la fragmentación". "La fragmentación del voto de la derecha es el mayor salvavidas de Pedro Sánchez", ha señalado en la última reunión de los grupos populares en Congreso y Senado antes de la disolución de las Cortes.

"El tiempo nos ha dado la razón. La división del espacio electoral ha sido dar armas a la izquierda electoral y opciones al Gobierno", ha recalcado. A su juicio en los últimos años el PP ha "recuperado la credibilidad" y en estas elecciones que "van de desbloqueo y confianza" los populares tienen que proponer "soluciones viables que ayuden a que España pueda seguir avanzando con una propuesta, moderada y progresista".

A Ciudadanos y Vox les ha dicho: "Solo gobernando podremos unir España. No quiero el voto del miedo ni de la ira. Quiero el voto para un proyecto integrador y verdadero para los españoles".