Casado se rodea de víctimas después de que Álvarez de Toledo viera la política de hoy "más difícil que cuando ETA mataba"

El líder del PP preside en Madrid la entrega de los premios anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo que preside la exdiputada popular Marimar Blanco Al acto acuden también Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio, de Vox, pero no asisten representantes de Ciudadanos ni del PSOE En su discurso, Blanco exige que no haya "cesiones" ni "medidas de gracia" a los independentistas y advierte de que "el terrorismo no se puede blanquear"