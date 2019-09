Pablo Casado certifica su 'no' a la investidura y acusa a Pedro Sánchez de "no intentar pactar" con nadie

El líder del PP, Pablo Casado, ha certificado este martes en su conversación con el rey en el Palacio de la Zarzuela su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez, al que ha culpado de no querer un Gobierno y buscar el escenario actual de unas previsibles elecciones adelantadas. "Le he comunicado al rey que Pedro Sánchez merece todo nuestro respeto, pero su candidatura no merece nuestra confianza", ha asegurado después, en rueda de prensa.

Casado ha asegurado salir del encuentro con el monarca con "una sensación agridulce" que comparte "con la mayoría de españoles que no entienden cómo hemos llegado aquí", pero con la "satisfacción" de haber mantenido una "posición coherente, responsable y abierta al diálogo" durante los meses transcurridos desde las elecciones generales del 28 de abril.

"Me he reunido con todo el que me lo ha pedido, con Sánchez y con quien ha querido explorar cualquier situación de desbloqueo", ha recordado, en alusión también a la reunión que mantuvo ayer con Albert Rivera. El actual es, sin embargo, el "punto que el mismo Sánchez deseaba desde el 28 de abril", el de unas nuevas elecciones.

A su juicio "había cuatro alternativas, cuatro puertas a las que llamar" por parte de Sánchez, y la cuarta era pactar con el PP. "Sánchez no ha intentado el acuerdo con ninguna de ellas. a nosotros nos ha tratado con soberbia y displicencia", ha denunciado.

"El PP es la alternativa", ha remarcado, con la vista puesta en las elecciones del 10 de noviembre. "La investidura que ha intentado Sánchez es la historia de un gran vacío y un gran fracaso. Sánchez no quería formar gobierno y todo parece indicar que lo ha conseguido. Espero que no le salga gratis", ha concluido.

Ante el 10N, Casado ha reconocido que en su reunión con Rivera sí sacó el tema de España Suma, la coalición que el líder del PP busca con Ciudadanos y Vox, y que incluso le enseñó "los datos del CIS electoral". Su conclusión es clara: "La unión de los partidos que estamos a favor de que la izquierda no gobierne con los nacionalistas sí suma".

La estrategia de campaña de los populares será la de mantener "una posición moderada y coherente. El PP ha demostrado que es el mejor antídoto contra el bloqueo", ha zanjado Casado.