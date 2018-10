Celaá asegura que Pablo Iglesias "no es el delegado del Gobierno para nada"

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que Pablo Iglesias es el único responsable de la reunión que va a mantener hoy en la cárcel con el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, y que el líder de la formación morada "no es el delegado del Gobierno para nada"

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Celaá ha respondido así sobre la petición del presidente del Principado, Javier Fernández, que ha solicitado al Gobierno que "aclare de la manera más contundente" que el líder de Podemos no actúa como "embajador" del Ejecutivo en esa reunión.

La portavoz del Ejecutivo ha reiterado lo expresado ya por el presidente, Pedro Sánchez, al subrayar que "de la negociación del Gobierno se ocupa y responsabiliza el Gobierno" y que si el líder de Podemos habla con el dirigente de ERC de los presupuestos es "una cuestión de Iglesias y Junqueras".

"De las palabras de Iglesias sólo es responsable Iglesias, no el Gobierno", ha dicho Celaá tras dar por hecho que el líder de Podemos ha firmado el acuerdo presupuestario porque considera que es un buen proyecto y que, "dentro de las posibilidades que tiene de contactar con otras personas", "hablará de las bondades" del acuerdo.

No obstante, Celaá ha evitado concretar si le parece bien o mal esa reunión porque -ha dicho- esos "pareceres" no se han abordado en el Consejo de Ministros.

"Junqueras ha recibido a diversos líderes políticos dentro del régimen de visitas que tiene y esta tarde irá Iglesias. No entramos ahí, el Gobierno no entra en esa materia, no entra para nada, es el líder de Podemos, que se responsabiliza de su propia imagen y de su propia fuerza política", ha subrayado.