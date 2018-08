La mujer atacada en Barcelona por retirar lazos ha denunciado "motivación ideológica" en su agresor

Lidia, la mujer que mantuvo el sábado pasado un altercado con un hombre en el parque de la Ciutadella de Barcelona cuando tiraba lazos amarillos a la basura, ha denunciado en la mañana de este martes a su presunto agresor. Según ha confirmado Ciudadanos, la denuncia ha sido cursada "por delitos de lesiones con el agravante de motivación ideológica".

Con esta ya son tres las denunciadoras presentadas por el caso: la de Ciudadanos ante la Fiscalía de Catalunya; la del agresor contra la mujer y su marido, militante de Ciudadanos; y la de la propia Lidia contra el hombre que, según relató la pareja -que iba con sus hijos-, la golpeó y vejó por su origen extranjero.

Las versiones de los hechos han sido diferentes. Por un lado, la del presunto agresor, que desde Ciudadanos no han dudado en tildar de "radical separatista". Según el relato que hizo el hombre ante los Mossos y que ha contado a diversos medios de comunicación -entre ellos a TV3-, la pelea no fue por motivos políticos sino porque reprochó a la mujer que tirasen los lazos amarillos al suelo y no a la papelera.

Este hombre sostiene que durante el altercado la mujer fue la primera en atacarle, propinándole una patada y provocándole diversas lesiones.

Por su parte Ciudadanos ha acudido este martes a la Fiscalía Superior de Catalunya para presentar un escrito de denuncia por "delito de odio". El partido de Rivera acusa al hombre de haber mantenido además un "trato xenófobo" con la mujer y de "discriminación ideológica por razón de nacionalidad u origen de la víctima".

Ciudadanos añade en su escrito que hubo una "grave y violenta agresión física", y que Lidia fue "insultada con expresiones discriminatorias y xenófobas por retirar símbolos partidistas o vinculados a determinadas opciones políticas separatistas". Para el partido de Rivera es "ilegal" la exhibición de lazos amarillos en los espacio públicos que deben de ser lugares "neutrales".

La propia agredida, de nombre Lidia, acaba de presentar también una denuncia contra su supuesto agresor por "lesiones con el agravante de motivación ideológica", según ha informado Ciudadanos.

La versión que ofreció la pareja, trasmitida a los medios de comunicación en un principio también por los dirigentes de Ciudadanos -partido en el que el marido de Lidia milita-, fue que cuando paseaban con sus hijos por el parque quitaron varios lazos amarillos, por lo que fueron recriminados por un hombre que la insultó por ser extranjera -es de origen ruso-, diciéndola: "Vete a tu país extranjera de mierda" y se lanzó a agredirla físicamente. Entonces ella respondió "yo soy más española que tú" y terminaron enzarzados a golpes en el suelo, teniendo que ser separados por el marido y otros transeúntes.

"Primero le pegó un guantazo en la cara y luego le pegó otro puñetazo y empezó a ensañarse con ella", declaró a Europa Press el marido.

La mujer tuvo que ser atendida en el hospital del Mar por numerosas contusiones y erosiones en la cara, aunque en un principio se aseguró que la había roto la nariz. Como consecuencia del shock sufrido ha tardado varios días en poder denunciar los hechos.

Los Mossos d'Esquadra, que tienen las competencias en Catalunya de la seguridad ciudadana, han abierto diligencias por estos hechos y se espera que sean tramitadas ante el juzgado correspondiente.

Este miércoles, a las siete de la tarde, hay una concentración en Barcelona convocada por Ciudadanos como repulsa por estos hechos a la que se han sumado varias entidades sociales, como Societat Civil Catalana, Empresaris de Catalunya, y Convivencia Cívica Catalana.

"Por la convivencia y contra la violencia", será el lema del acto al que asistirán Albert Rivera e Inés Arrimadas juntos a otros cargos electos del partido.