Colombia abre expediente a Ruiz-Huerta y podrían prohibirle entrar al país cinco años

El Gobierno de Colombia ha abierto un expediente a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, lo que podría derivar en una prohibición de entrar en el país durante 5 años, han informado a Europa Press fuentes de la formación morada.



Ruiz-Huerta viajó a Colombia para participar como observadora internacional en las elecciones presidenciales en los comicios del pasado domingo, aunque finalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia le quitó su credencial tras mostrar su apoyo en su cuenta de Twitter al candidato de izquierdas, Gustavo Petro.



Ahora, las autoridades colombianas han iniciado una Actuación Administrativa tras haber detectado desde Migración "información falsa" cuando entró en el país. Entre ella, según 'Caracol Radio', la diputada de Podemos afirmó que viajaba a Colombia para asistir a un evento académico y no como observadora.



Además, según el mismo medio, aseguró que se alojaría en el Hotel Marriot y se ha comprobado que no fue así y aún se verifica en donde se quedó realmente.



Por este motivo, se ha abierto un expediente a la portavoz de Podemos, aunque tiene la posibilidad de recurrir en dos instancias, "si no en primera, en segunda en el Consejo de Estado". De hecho, Ruiz-Huerta se encuentra ya de vuelta a España.