El Constitucional alemán rechaza un recurso de la ultraderechista AfD contra la acogida de refugiados

El Tribunal Constitucional (TC) alemán rechazó hoy tres recursos de la agrupación ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) contra la política de acogida de refugiados del Gobierno de la gran coalición presidido por la canciller Angela Merkel.

El grupo parlamentario de AfD había pedido en primer lugar examinar la decisión de comienzos de septiembre de 2015 de mantener abierta para los refugiados la frontera con Austria.

Los diputados, según el TC, no pudieron demostrar que esa decisión lesionara sus derechos como parlamentarios. Además, en el momento en que se tomó esa decisión la AfD todavía no tenía representación en el Parlamento federal.

La AfD sostenía en sus recursos que la decisión de 2015 hubiera requerido una participación del Legislativo.

Sin embargo, el TC consideró que los recursos no apuntaban a una defensa de los derechos del Parlamento sino a tratar de forzar al Gobierno a tomar determinadas decisiones.

Para ello, el tipo de recursos presentados por AfD no es admisible, según el TC.

La AfD había utilizado una figura que está reservada a los órganos constitucionales -es decir a las dos cámaras del Parlamento, al Gobierno, a los gobiernos regionales y al presidente- a través de la cual se puede pedir que se revise si sus derechos para la aprobación de una medida determinada no fueron lesionados.

El TC en su decisión explica que esa figura no está destinada a examinar si una norma o una medida es adecuada o no a la Constitución sino a determinar si en el momento de tomar una decisión no se pasaron por alto los derechos constitucionales del demandante.