María Corina Machado pide que el Parlamento asuma el Gobierno de Venezuela en enero

La dirigente opositora María Corina Machado pidió hoy al Parlamento de Venezuela, controlado por el antichavismo, asumir el Gobierno del país y no reconocer a Nicolás Maduro como jefe del Estado desde el 10 de enero, cuando este jurará un nuevo mandato de seis años.

"El 10 de enero concluye un período presidencial y no hay presidente electo, punto. Hay un vacío de poder que tiene la obligación de llenarlo la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), designando un Gobierno de transición encabezado por el presidente de la propia AN", dijo la exdiputada.

Machado publicó un video en su cuenta de Twitter en el que hizo este llamamiento al Legislativo cuya legitimidad, según dijo, también estará en juego el 10 de enero.

"¿Que esto tiene riesgo? Sin duda, ¿que habrá una arremetida? Es muy posible, pero no hay otra opción que el desconocimiento total de la tiranía, que cohesionar toda la fuerza institucional en la dirección de la ruptura del sistema", prosiguió la líder del partido Vente Venezuela (VV).

La opositora insiste en que Maduro "es ilegítimo desde el primer día" que asumió la máxima magistratura en 2013 y recordó que contra él existe un proceso legal en la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad.

El Parlamento, declarado en desacato por el Supremo por lo que sus actos con considerados nulos por el Ejecutivo, nombrará una nueva directiva el 5 de enero y está previsto que la presidencia recaiga sobre el partido Voluntad Popular (VP), del opositor preso Leopoldo López.

Por ello, Machado pidió hoy a los diputados que a la hora de votar por esta nueva directiva "lo hagan por hombres y mujeres que estén a la altura de este desafío histórico, que estén dispuestos a cumplir su deber".

"Esta no es hora de repartir cargos ni acuerdos entre cúpulas (...) nos estamos jugando la vida (...) a la Asamblea Nacional, asuma la ruta del coraje, del desconocimiento, de la ruptura histórica", remarcó.

Con todo, instó a los ciudadanos a respaldar un eventual cambio de Gobierno decidido en el Legislativo pues, subrayó, "hay que acabar con el estado criminal".

VP informó el jueves que con la presidencia de la AN en 2019 intentará articular a la oposición para buscar "una salida urgente" de Nicolás Maduro del poder.

"Asumimos la Presidencia de la Asamblea Nacional como eje articulador de la estrategia unitaria contra un régimen que ha llevado a Venezuela al peor momento de su historia política, económica y social", dijo la agrupación opositora en un comunicado.

VP también señaló en el texto que propondrá al joven diputado Juan Guaidó como nuevo jefe del Parlamento, luego de las presidencias de Henry Ramos, Julio Borges y Omar Barboza.

La mayoría de la oposición local y numerosos Gobiernos extranjeros no reconocen la reelección que Maduro obtuvo el 20 de mayo en unos comicios que consideran fraudulentos.