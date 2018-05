Cospedal confirma que Rajoy no dimitirá: "No garantiza de ninguna manera que el PP siga en el Gobierno"

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha confirmado este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no va a dimitir para evitar que prospere la moción de censura del PSOE, ya que, según ha dicho, no hay mayoría absoluta para investir a otro candidato del PP. Así, ha subrayado que sería un "ejercicio estéril" que "no beneficiaría en nada al interés general de España ni al interés del Partido Popular".

"A quien extiende ese rumor le pido que deje de hacerlo. Suena demasiado a que lo que quieren es tapar la vergüenza de haber provocado esta situación", ha dicho Cospedal en una multitudinaria rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, para insistir en que todo conduce a que habrá gobierno de Pedro Sánchez.

Cospedal, que ha comparecido arropada por los ministros Dolos Montserrat y Juan Ignacio Zoido, ha insistido en que es "falso" que con la dimisión de Rajoy se pueda "parar todo esto", dado que ese paso "no garantiza de ninguna manera que el PP siga en el Gobierno".

En este sentido, ha explicado que ha comparecido públicamente para trasladar a los ciudadanos, a los que "creen" en el PP y a sus militantes, que la "aritmética parlamentaria" que hay en este momento en el Congreso "impide que, aunque Rajoy dimitiera, gobernara el PP". "Ni en este momento ni en un momento próximo", ha aseverado.

RECUERDA LO QUE DIJO EL COMITÉ FEDERAL DEL PSOE

Según ha dicho, si el PP y el propio Rajoy pensara que con la dimisión podrían seguir en el Gobierno, harían "lo que fuera menester". "Créanme que él lo haría el primero", ha exclamado la 'número dos' del partido.

Además, ha aprovechado para censurar que el Gobierno de Sánchez salga adelante "con el apoyo de partidos radicales e independentistas", "a pesar de lo que dijo el Comité Federal del PSOE hace muy pocas fechas".

Cospedal ha afirmado que el "único propósito" de la moción de censura presentada por Sánchez, que ha sacado "el peor resultado de la historia" para su partido, es "echar" al Gobierno del PP. A su entender, el Gobierno que salga de esta moción de censura no responderá "al interés de los españoles" ni al "interés general" del país.

"NO AUGURA NADA BUENO PARA ESPAÑA"

"Es un Gobierno que responde exclusivamente a intereses personales y partidistas, es decir, exactamente lo contrario de lo que España necesita en estos momentos", ha manifestado, para afirmar que Pedro Sánchez no ha presentado "ningún programa de gobierno".

En este sentido, ha afirmado que no saben "en qué pactos se fundamenta" ese Gobierno de Sánchez ni "qué pactos tiene con los partidos radicales e independentistas". "Por tanto, es un Gobierno que nace con la sombra de responder a un único interés, el del señor Sánchez de ser presidente del Gobierno sin ganar unas elecciones, pero que no augura nada bueno para España".

Además, ha puesto en valor la actuación del Ejecutivo de Rajoy estos años porque ha gobernado en "los momentos más duros" de la democracia, con una "recesión" y después de que el PSOE hubiera dejado 3,8 millones de parados y el país "destrozado". Sin embargo, ha subrayado que ha "garantizado la supervivencia de los servicios públicos" y que España "no fuera intervenida".

RAJOY ESTARÁ ESTE VIERNES EN LA OPOSICIÓN

Preguntada si el jefe del Ejecutivo prevé quedarse como líder de la oposición, una vez que prospere la moción de censura, Cospedal no ha aclarado este extremo alegando que los asuntos relacionados con la estructura del partido lo comunicarán "en su momento". "Éste no es el momento de esa cuestión ni de cuestiones relativas a la situación personal de Mariano Rajoy", ha apuntado.

Finalmente, la secretaria general del PP ha señalado que el presidente del Gobierno acudirá este viernes a la votación de la moción de censura, prevista para el mediodía. "Claro que estará en la votación", ha confirmado.