Espinosa de los Monteros dice que los muertos le entristecen, pero la contestación al Gobierno le alegra

El dirigente de Vox y portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha afirmado este domingo que el fallecimiento de casi 29.000 personas a causa del coronavirus en España le entristece, y que lo que le produce alegría es la "contestación al Gobierno" en las calles denunciando su gestión de la epidemia.

"Los muertos nos producen tristeza e indignación. La esperanza, la nueva contestación, es lo que nos produce alegría", ha escrito en su cuenta de Twitter, tratando aparentemente de justificar sus palabras durante la manifestación de este sábado en Madrid, en la que Vox exigió la dimisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Desde un autobús descapotable, Espinosa de los Monteros comparó esta protesta --en la que participaron 6.000 vehículos-- con la celebración que tuvo lugar cuando España ganó la Copa del Mundo de fútbol en 2010. "Gente por las calles, con alegría, cívicamente, expresando con alegría su derecho a protestar", dijo.

Un día después, Espinosa de los Monteros se ha reafirmado en estas declaraciones y ha arremetido contra los "progres de todos los partidos" y algunos medios de comunicación que se han mostrado "indignados".

"Pues claro que sí. La izquierda se manifiesta con odio, con agresividad, quemando contenedores, destruyendo mobiliario urbano... y lo de ayer fue una muestra de civismo (ni un incidente) y de alegría por poder expresar lo que tanta gente lleva tiempo sin poder compartir, y alegría por poder hacerlo conforme a ley, pese a los intentos de tantos por desmontar la manifestación finalmente autorizada", ha señalado.

Aunque la mayoría de la gente que participó en la protesta de Madrid lo hizo pacíficamente, varios periodistas e informadores fueron insultados y acosados por algunos de los manifestantes.

INTENTAN "ACALLAR O AVERGONZAR" A VOX

Según el portavoz parlamentario de Vox, ha habido un intento de "acallar o avergonzar" a su partido, precisamente por parte de "los que más responsabilidad tienen en la terrible tragedia humana" que se vive por el coronavirus.

"Los que gobiernan y deciden sobre la sanidad, y los que les apoyan, son los que tienen que estar avergonzados", ha asegurado, aludiendo principalmente al PSOE y a Unidas Podemos.

Pero "no nos van a dar lecciones de moral los que no han sabido responder a esta pandemia, los que no han provisto de equipos de protección individual a nuestros sanitarios, los que no han sabido gestionar miles de camas libres en hospitales de una comunidades mientras en otras había saturación", ha advertido.

Los que "han dejado morir a miles de ancianos sin tratamiento alguno, los que nos han impedido despedirnos de nuestros amigos y familiares fallecidos..." no van a "avergonzar" a Vox, ha subrayado.

Espinosa de los Monteros cree que esto es lo que ha cambiado y "lo que más temen" aquellos que les critican. "Que denunciamos su falsa supremacía moral", ha indicado.

A su juicio, la crisis del coronavirus ha demostrado que "la izquierda es un desastre gobernando, ha perdido su superioridad moral y ha perdido la calle". Y mientras que a Vox le entristece e indigna que miles de personas hayan fallecido y le alegra la oposición al Gobierno, "a ellos les pasa al revés", ha concluido.