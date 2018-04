Feijóo llama a cerrar filas y destaca la "experiencia" y el "futuro" del PPdeG

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha exaltado hoy los valores de su organización, especialmente la "experiencia" y las posibilidades de "futuro", y ha llamado a cerrar filas para afrontar los retos venideros.

Núñez Feijóo ha presidido la II Romería Popular del PPdeG provincial de A Coruña, que se celebra por segundo año consecutivo, y que ha congregado a más de 4.000 personas para una comida fraternal en el recinto ferial de Amio, en Santiago de Compostela.

Precisamente este lugar, ha rememorado el mandatario autonómico, es recordado como el escenario de la ruptura del nacionalismo gallego tras una asamblea del BNG en la que se escindió el sector que luego conformó Anova.

Amio, en la política gallega, es "sinónimo de división", de "fractura" y de "decepción", ha manifestado Núñez Feijóo, para asegurar a continuación que, tras este banquete del PPdeG, lo será "de unión, de proyecto, de Galicia y de ser un partido real".

La intervención del titular de la Xunta ha estado repleta de alusiones críticas a los partidos de la oposición, de los que ha censurado su "soberbia" y su constante tendencia a "destruirse entre ellos".

Del PSdeG, ha criticado su indecisión en diferentes temas fundamentales; del BNG su reducido tamaño y su mensaje solo para militantes; de "las mareas de Podemos", su incapacidad para gobernar; y, por último, de Ciudadanos, su defensa de un proyecto en el que Galicia "no sea importante".

A ellos ha contrapuesto el funcionamiento de un PPdeG que, pese a que puedan existir diferentes opiniones o criterios en su seno, actúa de modo leal y trabaja por un único objetivo: "construir una Galicia más próspera".

"La experiencia avala lo mejor para tener futuro", ha declarado Núñez Feijóo, que ha querido valorar también en su intervención el trabajo de todos estos años de concejales y militantes, en cualquier rincón de Galicia, para defender el proyecto del partido.

"Ser el principal partido de Galicia es tener la confianza de la mayoría de Galicia. No es un título que queda para siempre, hay que ganarlo todos los días", ha referido a este respecto.

Así pues, ha invocado la "ilusión" de mejorar a diario para seguir manteniendo esta posición de liderazgo en el futuro, ya que "solo así" serán "capaces de superar lo logrado" y vencer a unas encuestas que, a priori, no se prevén todo lo buenas que deberían, aunque -ha matizado- "cualquier partido de Galicia y cualquier partido en España se cambiaría por tener los mismos resultados".

"Ya les gustaría tener nuestra experiencia, nuestra unidad, nuestros candidatos. Ya les gustaría tener un partido tan sólido, tan fuerte, tan potente como el PP, que gana las elecciones limpiamente", ha exclamado.

No obstante, el presidente de la Xunta no ha querido conformarse con este statu quo y ha señalado que al PPdeG no le basta con vencer para gobernar, sino que debe hacerlo por mayoría absoluta, ya que otras fuerzas le pueden hurtar esta posibilidad aunque haya vencido en los comicios.

Además, Núñez Feijóo ha destacado la importancia de que el PPdeG continúe al frente de las instituciones gallegas, ahora que, gracias a su gestión, "Galicia paga sus facturas sin pedirle un euro a nadie" y alcanza cifras históricas en turismo, exportaciones, innovación, infraestructuras y hospitales, entre otros ámbitos.

"Hicimos más con menos", ha terciado, aludiendo a un icónico eslogan del partido, poco antes de concluir su intervención pidiendo un brindis "por los mayores y por los jóvenes", los dos colectivos a los que ha dedicado esta II Romería del PPdeG de A Coruña, símbolos del pasado, presente y futuro del partido.

"En Galicia, sí", lema de la campaña electoral de las últimas autonómicas, ha sido el grito de guerra con el que Núñez Feijóo ha cerrado su discurso, que ha sido aplaudido de forma vehemente por todos los presentes.

Previamente, el presidente del PP provincial de A Coruña, Diego Calvo, había remarcado que esta romería popular tiene como objetivo "simbolizar la fuerza" del partido, sumando más gente que la pasada edición e incluso contando con la presencia de partidos independientes que tratan de sumarse a las candidaturas para las elecciones del próximo mayo de 2019.

"Es una demostración que no puede hacer a día de hoy ningún partido en nuestra provincia y en toda Galicia", ha sostenido, a lo largo de su intervención, en la que no han faltado, como en la de Núñez Feijóo, alusiones críticas a otros grupos de la oposición.