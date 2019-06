El Gobierno reclama la abstención de PP y Ciudadanos en la investidura de Sánchez como "cuestión de Estado"

A pesar de la negativa de Pablo Casado y Albert Rivera a permitir la investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno insiste en trasladar la presión a PP y Ciudadanos para que favorezcan la gobernabilidad. La portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, ha elevado el listón al asegurar que se trata de una "cuestión de Estado".

"Pedimos responsabilidad, es un asunto de Estado, queremos poner en marcha un nuevo Gobierno que impulse las tareas que España debe hacer y en eso estamos, a ver si logramos llegar a la investidura cuanto antes", ha expresado tras la reunión del gabinete. "No hemos retirado el esfuerzo a la hora de pedir a PP y Ciudadanos que se abstengan habida cuenta que es una tarea de Estado", ha reiterado a preguntas de los periodistas.

El Gobierno asegura que la exigencia no es contradictoria con la negativa de Sánchez a facilitar la investidura de Mariano Rajoy: "No hay otra alternativa que favorezca la gobernabilidad". Celaá ha dejado claro, no obstante, que no se ofrecerá nada a PP y Ciudadanos a cambio de que permitan que haya Gobierno para evitar que la gobernabilidad dependa de las fuerzas independentistas.

No obstante, los socialistas van allanando el terreno para que cuaje en la opinión pública que la investidura de Sánchez salga adelante con la abstención de ERC y/o Bildu: "Obviamente en un panorama tan fragmentado hemos empezar a visualizar que todos los escaños son legales".

Después de que Ferraz asegurara que las posiciones están "muy alejadas" entre PSOE y Unidas Podemos para llegar a un acuerdo para el "Gobierno de cooperación" tras la reunión de Sánchez y Pablo Iglesias, la portavoz del Ejecutivo ha evitado decir si el ofrecimiento de cargos intermedios para el grupo confederal dentro del organigrama de la Administración General del Estado es la última oferta.

"Vamos a tratar de acordar lo mas que se pueda. ¿Está cerrada la oferta que se hace y que se anunció desde la vicepresidencia?", se ha preguntado antes de rematar: "Ustedes conocen cómo son las negociaciones. Las negociaciones siguen hasta que hay que tomar la decisión final. No les puedo decir si ha quedado en puerta cerrada o no ha quedado en puerta cerrada; corresponde exclusivamente al presidente poder llegar al acuerdo con las otras partes".