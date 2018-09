El Gobierno ve "un avance" en Cataluña a pesar de las piedras en el camino que ponen algunos partidos

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y portavoz, Isabel Celaá, ha opinado que la imagen de la manifestación del jueves frente a la Conselleria de Economía en Barcelona -en conmemoración del primer aniversario de la protesta que sustenta parte de los procesamientos de rebelión y sedición de los líderes del 'procés'-- es menos relevante que la del año pasado.

La imagen de la manifestación del jueves "son las emociones en la calle", pero el Gobierno aspira a que detrás de las emociones surjan las "razones". "En ello estamos", ha indicado.

En cualquier caso, Celaá considera que en Cataluña "hay un avance". "No podemos afirmar que este mayo, junio u octubre es como el pasado" año, ha destacado la portavoz, que ha puesto en valor que el Govern catalán esté participando en algunas conferencias sectoriales que periódicamente mantiene el Ejecutivo central con las Comunidades Autónomas. En julio pasado, por ejemplo, Cataluña participó en una de Educación, presidida por la propia Celaá. Sin embargo, aún no se ha incorporado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque anuncia que lo hará en el grupo que trabaja sobre la reforma de la financiación autonómica.

Celaá ha saludado asimismo el funcionamiento de los grupos de trabajo de la Comisión Bilateral reactivada entre el Estado y la Generalitat y ha subrayado que no existe "otro camino" más que el del diálogo iniciado por el Gobierno de Pedro Sánchez para seguir avanzando.

La portavoz ha garantizado que el Gobierno persistirá en su determinación de mantener la interlocución con el Govern catalán, con el objetivo de que el destinatario de todo su proyecto sea la ciudadanía completa de Cataluña, "los nacionalistas y los no nacionalistas". Y no cejará en su empeño pese a las fuerzas políticas que no quieren que ambos gobiernos transiten por ese camino y que pretenden poner obstáculos subiendo "la tensión" de sus discursos.

Sin embargo, la solución del problema que se vive en Cataluña requiere, en opinión del Ejecutivo, "mucho acercamiento, muchas buenas maneras y sustituir la emoción por la razón".

En relación con la polémica por los mensajes vertidos por determinados jueces tras el 1 de octubre en los que muestran su animadversión hacia los líderes del 'procés', Celaá ha señalado que se trata de mensajes privados y que, por tanto, "no deben ser objeto de consideración pública". Pero la portavoz ha remarcado que estos mensajes no ponen en cuestión la "independencia judicial" en España.