El Gobierno retrasa la decisión sobre el fin de curso escolar a la espera de la evolución del coronavirus

El Gobierno rechaza que tenga ahora mismo sobre la mesa la posibilidad de cerrar el curso escolar en el mes de marzo, como ha dicho el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. No obstante, no descarta que se tenga que acabar el año académico antes de tiempo, pero espera a tomar una decisión de ese calado a ver cómo evoluciona la pandemia del coronavirus tras casi dos semanas de confinamiento.

Así lo ha explicado la portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en el que se han aprobado las condiciones para el primer tramo de avales a las líneas de crédito para empresas por un valor de 20.000 millones de los 100.000 que se avalarán en total. "Vista la prolongación tendrá en su momento que tomar la decisión", ha dicho Montero sobre el cierre del curso escolar: "Siendo conscientes de que el confinamiento es necesario para vencer al virus, pero también sabiendo que posteriormente al confinamiento se tendrán que tomar medidas paulatinas, estaremos en mejores condiciones de decidir", ha expresado.

El Gobierno es consciente de que cuando acabe la fase aguda del confinamiento una vez que se llegue al pico de contagios y se empiece a revertir la curva de la enfermedad, la vuelta a la normalidad no será inmediata puesto que no habrá una solución definitiva para paliar sus efectos en forma de vacuna en el corto plazo.

Por ahora, el Ejecutivo solo se plantea prorrogar el estado de alarma otros quince días en los mismos términos en los que lo aprobó el pasado sábado 14 de marzo -más las restricciones que ha ido llevando a cabo en función de las necesidades-. Y así lo ha especificado en este Consejo de Ministros para solicitar la autorización al Congreso, que se votará en el Pleno este miércoles. El viernes se celebrará una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para formalizar la prórroga. A partir de ahí, el resto de medidas se irán determinando en función de la evolución de la situación.

Preguntados por los casos de cadáveres encontrados por el Ejército en residencias de mayores que denunció la ministra Margarita Robles, el Gobierno aún no ha dado detalles sobre el número de casos. "No tengo esos datos", ha reconocido el titular de Sanidad, Salvador Illa. Robles aseguró que los militares de la UME habían encontrado "cadáveres conviviendo con ancianos" en esos centros, aunque luego matizó que se trataban de casos "excepcionales". Los profesionales de las residencias se han quejado por la generalización mientras que el Gobierno no ofrece los datos concretos que ha trasladado a la Fiscalía, que ya ha anunciado que ha comenzado la pertinente investigación.

No obstante, ha asegurado que el Gobierno ha reforzado la seguridad en esos centros especialmente vulnerables. Así, ha recordado que el Ejecutivo dictó una instrucción el pasado 19 de marzo en la que se establecían "requisitos" en materia de tratamiento, limpieza, disposición de profesionales sanitarios o sobre el seguimiento de casos. La segunda se ha publicado este mismo martes en el BOE y faculta a las comunidades autónomas para intervenir los centros cuando no cumplan requisitos mínimos, además de que establece criterios más estrictos respecto a la inspección.

Despliegue de material de otras comunidades a Madrid

Illa ha insistido en rechazar que el Gobierno esté incautando material sanitario o bloqueando su compra por parte de las comunidades autónomas y ha reiterado que es una labor que les corresponde a ellas, pero que el Ejecutivo está intentando adquirir material en esta situación porque tiene mayor fuerza en "el mercado desordenado" que las 17 autonomías por su cuenta. Además, ha explicado que "el Gobierno está extremando medidas para que lo que se nos ofrece está disponible y cumple con los criterios de calidad". El ministro de Sanidad, que ha vuelto a reclamar unidad a todas las administraciones, ha dicho que son "noticias falsas" las que hablan de incautación o bloqueo y que salen de algunos ejecutivos regionales.

De hecho, Illa ha informado de que se comienzan a movilizar recursos desde otros territorios a la Comunidad de Madrid, donde hay más casos de coronavirus y cuyo sistema sanitario está al borde del colapso. El ministro ha apelado a la "solidaridad" para "desplegar recursos sanitarios necesarios desde otras partes del territorio nacional donde hoy no son necesarios".

Vuelos "excepcionales" desde Italia para repatriar

Otra novedad que ha aprobado el Consejo de Ministros es la excepción para permitir con carácter "excepcional" los vuelos directos entre España e Italia -que están prohibidos desde el 10 de marzo como medida para evitar la propagación del virus-. El objetivo es que se pueda "repatriar" a ciudadanos que permanecen en Italia, según ha explicado Montero. No obstante, solo podrán volar españoles o residentes en España a Madrid, Barcelona, Las palmas, Málaga y Palma de Mallorca. "Tendrán que guardar periodo de cuarentena en sus domicilios y serán casos monitorizados por las autoridades sanitarias", ha explicado Montero.

Sin información sobre Calvo

Los ministros María Jesús Montero y Salvador Illa han comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros telemático al que han asistido de manera presidencia, además de ellos, Pedro Sánchez y las demás autoridades delegadas, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y José Luis Ábalos desde el Departamento de Seguridad Nacional que se encuentra en el complejo de la Moncloa. No han participado ni Irene Montero ni Carolina Darias, que se encuentran en cuarentena en sus domicilios tras resultar contagiadas por coronavirus, ni la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que permanece ingresada en la clínica Ruber por una infección respiratoria y a la espera de los resultados del test de Covid-19.

Preguntada por el estado de salud de la vicepresidenta, Montero ha evitado dar detalles escudándose en la privacidad de los miembros del Gobierno: "Evidentemente somos muy respetuosos con la situación de enfermedad de las personas que pertenecen al Consejo de Ministros". "Agradecemos las muestras de cariño, apoyo y preocupación de los medios y personas anónimas -ha proseguido-. Todos deseamos desde aquí, y seguro con el conjunto de la sociedad, que se recupere lo antes posible".

Sí se ha pronunciado sobre las ministras Montero y Darias: "Se encuentran en su domicilio recuperándose, pero manteniendo periodo de cuarentena que es obligado".