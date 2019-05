González Pons llama al voto porque "en los próximos años se van a decidir muchos asuntos importantes en la UE"

"Muchos españoles tienen la sensación de que lo europeo no es importante, cuando sucede lo contrario, y en los próximos años, en los que tantas cosas se van a decidir en Europa, no me gustaría que nadie se quedara con la sensación de que no participó a la hora de elegir quién nos gobierna desde Bruselas", ha explicado González Pons tras votar esta mañana en Valencia.

"La alegría ya me la llevé anoche", ha dicho el candidato en referencia a la victoria del Valencia en la final de la Copa del Rey, y ha añadido que espera que hoy "continúe por la fiesta de la democracia".

"La victoria del Valencia de ayer demuestra que las victorias inesperadas, las victorias contra pronóstico, son las más importantes" ha añadido González Pons.