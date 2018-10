Hacienda tendrá "contactos en los próximos días" con el PNV para conocer sus exigencias para los Presupuestos

"El PNV siempre ha sido responsable, ha estado dispuesto a negociar los Presupuestos con independencia del color político. Han mostrado su disponibilidad y tendremos contacto en los próximos días para ver sus propuestas", ha asegurado Montero en una entrevista en 'Onda Cero' recogida por Europa Press.

Después de enviar el borrador presupuestario a Bruselas, el Gobierno tiene ahora que reunir los apoyos necesarios para poder aprobar las cuentas públicas. Por el momento, solo dispone de los votos de Podemos, y necesitaría --al menos-- los de PNV, ERC y PDeCAT.

"Tendremos citas con todas las formaciones que no se han autoexcluido", ha señalado Montero, para después explicar que no se reunirán con PP y Ciudadanos porque "ellos ya dijeron que con ellos no se contara".

Montero, que se ha mostrado "optimista", ha defendido el borrador que el Ejecutivo envió a Bruselas como un documento "capaz de abordar las cuestiones más importantes" para los ciudadanos. "La recuperación de derechos, el compromiso con la consolidación fiscal, fundamental para continuar en la senda de disminuir nuestra deuda en el PIB", ha indicado.

La titular de Hacienda se ha mostrado consciente de que el proyecto de Presupuestos necesita ahora contar con el visto bueno de la Comisión Europea, "muy escrupulosa a la hora de analizar las cifras". Eso sí, ha recordado que el Gobierno ya cuenta con el "informe favorable" de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que avaló este lunes las "prudentes" previsiones del Ejecutivo.