Iglesias dice que solo un Unidas Podemos fuerte evitará una coalición PSOE-PP

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este sábado que solo si Unidas Podemos sale fuerte de las elecciones generales, se podrá evitar el gobierno de coalición del PP y el PSOE por el que abogan los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González.

El candidato de Unidas Podemos, ha pedido a los electores que el 10 de noviembre digan a los dos expresidentes que "no son más que mayordomos de los poderes económicos y que en este país se pueden cambiar las cosas".

"La mejor manera de responderles es que Unidas Podemos tenga más fuerza todavía". Así lo ha expresado el líder de Podemos en su primer acto de precampaña ante unos doscientos militantes en el edificio de la fundación Diario Madrid, en el centro de la capital, y acompañado de los dirigentes de Podemos y candidatos Rafael Mayoral, Gloria Elizo, Pablo Echenique, Ione Belarra y la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isa Serra.

En relación a esto, Iglesias ha señalado que Sánchez no quiere hacer más debates que uno a cinco candidatos, porque en ellos se descubrirían sus intenciones, las mismas que mostró tras el 28A cuando "pidió el apoyo a PP y Ciudadanos", es decir, un pacto "con la derecha".

"Es una vergüenza que haya alguien que quiera se presidente y que no tenga ningún problema en que le hagan cinco entrevistas, pero no quiera ir a debates, eso es una falta de respeto a sus propios votantes que le quieren ver discutiendo con otros candidatos y no en entrevistas facilonas", ha espetado.

Durante su discurso, Iglesias ha sostenido que en realidad, Pedro Sánchez "nunca" quiso formar un gobierno de coalición con Podemos, y que siempre quiso una repetición electoral para "debilitar" a su partido y para que "no estuviera en posición negociadora y no pudiera entrar en el Gobierno".

No obstante, el líder de Podemos ha advertido que las urnas "aún están abiertas" y por tanto nadie "se tiene que dar todavía como ganador" de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.