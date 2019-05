Iglesias reclama el voto para Unidas Podemos el 26M para "garantizar gobiernos progresistas" en todo el Estado

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reclamado este sábado en Alcorcón (Madrid) el voto para Unidas Podemos en las elecciones autonómicas, municipales y europeas el próximo 26 de mayo como "garantía frente a los poderes económicos" que apuestan, ha dicho, por una alianza entre el PSOE y Ciudadanos. En el acto central de la campaña de la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, Iglesias ha defendido que "ahora toca gobernar" y hacerlo en alianza con los socialistas en todos los niveles del Estado para "cambiar las cosas", porque "sin servicios públicos y sin un Estado que ponga límites a los abusos de la globalización, no hay libertad ni democracia".

Iglesias y Serra han reunido a un millar largo de personas en uno de los parques públicos del municipio del sur de Madrid. Ambos han estado acompañados por la cabeza de lista de Unidas Podemos al Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, y por el candidato a la alcaldía de Alcorcón, Jesús Santos.

"Madrid es un enclave fundamental para los poderes económicos, que son especialistas en poner de rodillas a los poderes políticos", ha dicho. "Eso es la Operación Chamartín", ha añadido, en referencia al desarrollo urbanístico que ha pactado el Ayuntamiento de Manuela Carmena para el norte de la ciudad.

"Después de las elecciones, esos poderes van a descolgar el teléfono", ha señalado Iglesias. El secretario general de Podemos ha reclamado al candidato del PSOE a la Comunidad, Ángel Gabilondo, que descarte abiertamente una alianza con Ciudadanos. "Hoy Pablo Casado ha dicho que vería bien que Rivera apoyara a Sánchez", ha dicho. "A nivel del Estado a lo mejor no les sale", ha proseguido, para advertir: "Pero van a llamar al señor [Ignacio] Aguado. ¿Por qué Gabilondo no lo descarta abiertamente?".

Pablo Iglesias, durante el acto central de Unidas Podemos en Madrid. Podemos / Alcorcón

"Quiero enviar un mensaje claro: el único voto a una fuerza que no se va a vender a los poderes económicos es el de Unidas Podemos. Y esto no es retórica de campaña. Que les pregunten a las familias del taxi si Unidas Podemos se doblega cuando llaman Uber o Cabify", ha sostenido. "Hemos cometido errores", ha reconocido, "pero hemos demostrado que no nos compra nadie", ha concluido.

Serra: "Tenemos que echar al PP. Nos va la vida en ello"

La candidata autonómica, por su parte, ha asegurado que las elecciones del 26 de mayo son "la segunda vuelta" de las generales del pasado mes de abril. "Hemos conseguido frenar al bloque reaccionario", ha dicho Isa Serra. "Somos una fuerza va que va a ser determinante en el futuro de nuestro país", ha añadido en referencia a la posibilidad de un Gobierno conjunto con el PSOE.

Una idea que quiere trasladar a la Comunidad de Madrid, Serra ha sostenido que el suyo es "el único proyecto que da garantías a las de abajo y que va a ser determinante en el futuro de la Comunidad". "Tenemos la necesidad de echar al PP. Nos va la vida en ello, después de 24 años de gobierno corrupto, de saqueo, de privatizar la sanidad y la educación y de regalársela a Villar Mir y a Florentino", ha asegurado.

La candidata de Unidas Podemos ha arremetido contra la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de querer "poner la Comunidad al servicio de los poderosos". "Díaz Ayuso es una machista que utiliza su posición de poder contra las mujeres para atacar todos nuestros derechos", ha rematado.

Serra se ha comprometido a "intervenir el mercado del alquiler" para atajar "el problema más grave" que tiene la región. "Se acabaron sus privilegios", ha dicho a la vez que reclamaba el apoyo de los jóvenes, cuya movilización puede ser determinante si el empate técnico que predicen las encuestas se consolida en las urnas y las diferencias entre los bloques se deciden por un puñado de votos.

"Muchos jóvenes dudan si ir a votar y somos quienes más tenemos que ganar el 26 de mayo", ha señalado Serra, quien cumple este verano 30 años. "Muchos han perdido la confianza en las instituciones, en unos políticos que no tienen palabra", ha añadido. "Los entiendo", ha concedido. Y ha concluido: "Yo tampoco confío. Por eso no podemos dejarlo en sus manos. No podemos dejar de hacer política o la hacen contra nosotras. Este 26M decidimos si los bancos siguen decidiendo por nosotros o asumimos el control sobre nuestras vidas".